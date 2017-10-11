Астана. 11 октября. КазТАГ — По посадке самолета без шасси в Уральске начато расследование, сообщается на сайте комитета гражданской авиации МИР РК.

«В соответствии с правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов, утвержденными постановлением правительства РК от 18 июля 2011 г. №828, данное авиационное событие (в г. Уральск – КазТАГ) подлежит расследованию», — говорится в сообщении в среду.

Отмечается, что для расследования обстоятельств авиационного события с воздушным судном King Air -250 создана комиссия министерства. В настоящий момент сотрудники департамента по расследованию транспортных происшествий и инцидентов находятся на месте авиационного события.

Напомним, 10 октября комитет гражданской авиации МИР РК сообщил, что в 19.56 самолет King Air -250 авиакомпании Air Control, выполнявший облет навигационных систем взлетно-посадочной полосы аэропорта в Уральске, произвел посадку без шасси.

По словам директора уральского аэропорта Хайретдина Раскалиева, причиной инцидента стало столкновение со стаей птиц при заходе на посадку в аэропорту г. Уральск после выпуска закрылок.

«Пострадавших нет. Экипаж — 3 человека», — уточнили в комитете.