«Сагинтаев увольняет вице-министров: дойдет ли дело до отставки всего правительства?». «Незамеченный подвиг премьера Сагинтаева». «Бензина нет, терпенья — тоже!». «Готов ли Казахстан к гибридной войне?»

Сетевой Казахстан. 11 октября 2017г.

EXCLUSIVE . KZ . «Незамеченный подвиг премьера Сагинтаева» — Премьер-министр снял с работы двух замов министра энергетики, а руководителю министерства грозит дисциплинарное взыскание. Но народ требует более жестких мер. А ведь премьер создал прецедент – впервые чиновники несут персональную ответственность за невыполнение своих обязанностей. По сути, премьер совершил демарш. Возможно, это некий месэдж президенту страны, которого он ставит перед необходимостью принять более системные решения, нежели дисциплинарные взыскания. Особенно на фоне традиционных слухов о смене премьера.

«Нужно ли Казахстану готовиться к войне, если он хочет мира?» — Председатель союза ветеранов войны в Афганистане «Абырой» Али ДАВИЛЬБЕКОВ выступает за модернизацию вооруженных сил, серьезное увеличение армии и отправку военнослужащих "за боевым опытом".

IA — CENTR . RU . «Сагинтаев увольняет вице-министров: дойдет ли дело до отставки всего правительства?» — Данияр АШИМБАЕВ — Вопрос о смене правительства и глав отдельных регионов обсуждается давно. Проблема в другом: есть ли у нас фигуры, способные проводить иной курс? Механическая замена одного премьера на другого сложившуюся ситуацию кардинальным образом не исправит… Кандидатура МАСИМОВА, действительно, периодически рассматривается. В должности премьера он провел немало времени, поставив рекорд продолжительности пребывания на посту главы Кабмина. У Масимова действительно есть свой стиль работы, который заключается, прежде всего, в децентрализации полномочий под единым контролем. Грубо говоря, он доверял замам, доверял министрам, чтобы они отвечали за определенный фронт работы, не занимаясь при этом методично их опекой, но требуя результат.

TIME . KZ . «Бензина нет, терпенья — тоже!» — Вчера премьер-министр Казахстана показал себя “крутым парнем”. Еще бы! Два увольнения, два выговора высоким чиновникам плюс целых три громких заявления. Словом, Бакытжан САГИНТАЕВ сразу же задал заседанию своего кабинета беспрецедентно высокий градус… Впрочем, как выяснилось, это был еще не конец. Гнев Сагинтаева обрушился на акимов, общение с которыми проходило в селекторном режиме.

«Налоговый рай?» — Налогоплательщиков, добросовестно исполняющих свои обязательства, ждут существенные преференции в виде отмены проверок и прочих неприятных неожиданностей. Об этом в ходе прошедшего на днях в Алматы семинара по проекту нового Налогового кодекса сообщил глава комитета госдоходов Минфина Ардак ТЕНГЕБАЕВ — То есть всех налогоплательщиков мы будем предлагать ранжировать по трем категориям: с высокой степенью риска, со средней и низкой.

«Температура строгого режима» — Противоречия движут миром! Похоже, именно этим законом диалектики, а не нормами СНиПов вооружились власти Алматы, начиная нынешний отопительный сезон. Заявляя везде о том, что тепло в многоквартирные дома принято подавать при устойчивой среднесуточной температуре наружного воздуха в течение 3-5 суток подряд не выше +8 градусов по Цельсию, они почему-то сделали жесткую привязку к дате 15 октября. Почему? Ведь всю минувшую неделю (!) погода в южной столице была явно далека от норматива, в результате чего алматинцы в квартирах кутались в верхнюю одежду. Мы попытались найти причины игнорирования акиматом вместе с тепловиками температурной нормы.

CARAVAN . KZ . «Что происходит с программой переселения казахстанцев-южан на север» — Программа переселения граждан из трудоизбыточных областей Казахстана в трудодефицитные в самом разгаре. В то же время пока не все безработные и самозанятые в южных областях адекватно оценили перспективы переезда в северные. Чтобы активизировать процесс, правительству даже пришлось пойти на значительные изменения в миграционной политике и госпрограмме, чтобы стимулировать потенциальных переселенцев.

KAPITAL . KZ . «Частные судоисполнители назвали причины «висящих штрафов»» — Государственные органы не уведомляют казахстанцев о наличии штрафов и не заинтересованы в исполнении административных штрафов. Это усугубило работу частных судебных исполнителей и вызывает в их адрес волну недовольств со стороны граждан. Об этом говорили на коллегии Республиканской палаты частных судебных исполнителей по итогам работы за 9 месяцев 2017 года. Частные судоисполнители предлагают возложить исполнение взысканий административных штрафов на госорганы, поскольку у них есть рычаги воздействия на правонарушителей, к примеру, удержание из заработной платы суммы штрафа.

«Алматыжарнама планируется продать за 39 млн тенге» — Через сайт gosreestr.kz на продажу выставлено 100% уставного капитала ТОО «Алматыжарнама». В настоящее время компания принадлежит КГУ «Аппарат акима города Алматы».

ALMAKZ . INFO . «Валихан Тулешев. О политике «китаефобии»» — Мы способны добиться прогресса и развития даже с теми государствами, кто нас окружает. Но что творится в РФ и Белоруссии? Что у нас творится? Какие-то абсурдные инициативы, поправки в законы о лишении гражданства или того хуже смертная казнь. В РФ, Белоруссии и Казахстане чиновники просто дуреют. У всех отсутствует обратная связь с народом, гражданским обществом, с философами, независимыми мыслителями. Отсутствие системы сдержек и противовесов порождает сумасшествие власти. Вместо прогресса, мы отстаем, и, как гибридное государство, начинаем деградировать.

RATEL . KZ . Досым САТПАЕВ – «Готов ли Казахстан к гибридной войне?» — При этом многое зависит от самоидентификации самих граждан Казахстан со своей страной, с которой большинство хотело бы связывать будущее своё и своих детей. И эффективная защита наших национальных интересов будет зависеть, в первую очередь, не столько от боеспособных вооруженных сил, а в значительной степени — от общества и власти, мобилизованных вокруг общих ценностей и принципов, которые способны превратить государство в «сильную крепость» в случае реальной угрозы этим ценностям и принципам. В конечном счете, если местная власть не «воюет» с собственным народом, любые внешние угрозы не так страшны.

EXPRESS — K . KZ . Земфира ЕРЖАН – «Языковой детектив-5», «Языковой детектив–6», «Языковой детектив-7» — Существующие в нашей стране языковые проблемы являются результатом пролонгирующего действия аккультурации. Для того чтобы изменить такую ситуацию, необходимы грамотная языковая и культурная политика. И поддержка общества. Если мы, казахстанцы, все вместе решим наконец проблему полноценного функционирования казахского языка, то у нас будут все основания уважать себя. А народ, имеющий к себе уважение, способен на многое.

INFORMBURO . KZ . «МедиаАльянс журналистов официально зарегистрировали в Казахстане» — Министерство юстиции РК выдало разрешение на регистрацию республиканского общественного объединения "Казахстанский МедиаАльянс" (КМА). В состав оргкомитета вошли руководители ряда ведущих казахстанских СМИ, PR-структур, известные журналисты и блогеры, представители медиабизнеса, рекламной и издательской сферы. Первый учредительный съезд Казахстанского МедиаАльянса состоится 25 октября 2017 года в Астане.

365 INFO . KZ . «Школьные поборы: сумеет ли приказ одолеть привычку… родителей нести деньги?» — Международный политический еженедельник «Туркестан» обратился к одному из актуальных проблем современного казахстанского общества – вопросу школьных поборов. Сколько бы министерство образования и науки не издавало приказов, они никак не могут прекратить привычку выворачивать карманы родителей. Почему?

AZATTYQ . ORG . «Учителя из очереди за жильем судятся с властями» — В суде Жангалинского района Западно-Казахстанской области рассматривают гражданский иск местной учительской семьи к акиму района и к жилищной комиссии. Чета педагогов добивается отмены решения жилищной комиссии, которая, по мнению учителей, несправедливо выделила жилье тем, кто встал в очередь позже них. Процесс ведет судья, сам получивший дом по решению этой же комиссии.

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