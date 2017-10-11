В Алматы изъяли незаконно завезенные 260 тыс. пачек сигарет

Алматы. 11 октября. КазТАГ – В Алматы сотрудники департамента государственных доходов пресекли незаконный завоз 260 тыс. пачек сигарет, сообщила пресс-служба ДГД города.

«7 октября 2017 года сотрудниками ДГД по г.Алматы в рамках акции «По борьбе с «теневой экономикой», на автостоянке рынка «Самал» Жетысуского района, пресечен факт транспортировки табачных изделий (сигарет) без соответствующих документов (СНТИ), в количестве 260 тыс. пачек на общую сумму Т83,2 млн» — сказал заместитель руководителя ДГД Алматы Канат Балтабеков в среду.

При этом отмечается, что данный товар был маркирован учетно-контрольными марками Республики Таджикистан и Республики Киргизии.

«Гражданин М., транспортировавший сигареты автотранспортным средством марки Volvo, не смог пояснить происхождение данного товара, так как, по его словам, он является водителем», — добавили в департаменте.

По данному факту ведется проверка.

Изъятая продукция помещена на временное хранение на таможенный пост «Жетысу».