В Байконуре сменился заместитель главы городской администрации

Байконур. 11 октября. КазТАГ – В Байконуре представлен новый заместитель главы городской администрации Евгений Чулков, курирующий производственную сферу, сообщил корреспондент КазТАГ.

Е. Чулков назначен распоряжением главы городской администрации Константина Бусыгина вместо уволенного по собственному желанию ранее занимавшего эту должность Кубаныча Абдубатаева.

35-летний Е.Чулков в 2015-2017 годах руководил проектом в НО «Фонд развития моногородов», ФГУП «ЦЭНКИ», где отвечал за разработку проектов развития инженерной инфраструктуры и систем энергоснабжения комплекса «Байконур».

Кроме того, ранее он работал в должности главного энергетика производственного предприятия и генерального директора АСИ «Энергосервис» и промышленного холдинга «Приводная Техника».