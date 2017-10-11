Хороший полицейский — плохой полицейский. Часть 3

Неоднозначная география

Жандармы и бунтовщики

В 2003 году я оказался на Европейском социальном форуме (одном из самых важных событий для антиглобалистов) в Париже, где помимо грандиозного числа официальных мероприятий (шутка ли – полмиллиона человек), множество альтернативных.

К примеру, одна из групп проводит мастер-класс по сквотированию (захвату с целью дальнейшего проживания) бесхозного здания. Но где-то произошел сбой, и приехавшие жандармы быстро выбили поселенцев. Мой парижский друг приглашает вечером принять участие в пикете тюрьмы, потому что «там сидит много хороших людей». Почему бы нет?

Около узилища собралось человек двести с мегафонами, начав требовать свободы всем и сейчас. Воодушевленные таким внимание заключенные ответили бодрыми беспорядками у себя в камерах, так что к месту событий нагнали еще сотни две-три злобных «ажанов». Вообще из всех европейских стран меньше всего любви между «левыми» и жандармами — во Франции, ее не было и в этот раз. Прибывшие без каких-то увещеваний и церемоний, хватая по двое за руки за ноги, быстро разрядили толпу.

Меня и друга доставили в фургон таким же путем. Правда, перед этим полицейский выхватил у меня из рук фотокамеру, вытащил пленку и вернул аппарат назад (об этом будет отдельная странная история). В отделении разношерстную толпу (среди которых довольно много иностранцев) раскидали по разным «обезьянникам», оставив часа на три без воды и туалетов. Сидеть тоже не на чем. Но никто не в обиде, понимая, что это жизнь. Поэтому задержанные пели на разных языках революционные песни, материли (опять же на разных наречиях) полицию и дружно мочились по углам. Наконец, стали вызывать для оформления. Все прошло довольно быстро, заминка возникла с моим «экзотическим» паспортом, но судя по тому, что в дальнейшем проблем с европейскими визами у меня не было, ни в какие списки заносить меня не стали. Оформив, всех стали по одному отправлять восвояси.

— Нам еще повезло, — заявил мной многоопытный в таких делах товарищ. – Могли бы отвести ночью в Булонский лес, и потом добираешься всю ночь до дома.

Но и так в связи с отсутствием денег дорога до квартиры друга заняла часа два, так что пришли уже к рассвету, когда было пора уже начать собираться искать новые проблемы.

В Бишкек без визы, но с «контрабандой»

С милицией нашего ближайшего соседа — Кыргызстана, в столичном варианте, судьба сводила несколько раз. Раньше как-то часто ездил в Бишкек и, естественно, знакомым вез гостинцы – нашу коньяк и водку. В принципе, в Бишкеке все то же самое и по тем же ценам, но это ритуал.

Сразу на выходе из маршрутки на бишкекском автовокзале меня примечают двое милиционеров и приглашают пройти с ними в их помещение «на проверку». Я не спорю и иду с ними. Лениво осматривают документы и вещи, пока не узрели три бутылки спиртного.

— Ого, контрабанда, — довольно уведомил первый.

— Больше двух нельзя, — авторитетно заявил второй. – Одну будем изымать.

Конечно, бутылки водки мне жалко, но не смертельно.

— Ну ладно, изымайте, — соглашаюсь я.

Увидев мое уныние, один из них успокаивает: «Да, ладно. У нас сегодня как раз праздник – день милиции. Теперь будет чем встретить».

Я вежливо поздравил их с этим событием, и мы расстались.

Где-то месяца через два я снова приезжаю в Бишкек, снова с «гостинцами» и снова на выходе из маршрутки меня и моего товарища встречают двое милиционеров (разве что я не запомнил, те же самые или другие). Нас традиционно отводят «на досмотр» и находят «контрабанду».

— Опа. А зачем вам три бутылки? – грозно вопрошает один страж порядка.

— А одну вам.

Ответ милиционерам понравился.

— Вот спасибо, — говорит один из них, – тем более у нас сегодня праздник…

— День милиции? — не дал я ему закончить.

— Точно.

— Ну, тогда с праздником!

И мы разошлись почти что друзьями. Разве что в последующие свои приезды я стал сходить на перекрестке, не доезжая до автовокзала, поскольку я и сам знаю, что праздник – это состояние души и он может наступать каждый день.

И как-то мне пришлось встретиться с патрульными милиционерами уже внутри города. Засмотревшись, как трое служивых докапываются до бомжа, я упустил момент и вот они уже, позабыв про добычу, подходят ко мне.

— Ваши документы.

Я протягиваю свой казахстанский паспорт.

Один из них пролистывает его и задает вопрос: «А где кыргызская виза?»

Я ошалел: какая виза?! И пытаюсь объяснить, что у Кыргызстана с Казахстаном безвизовый режим.

Однако милиционер настроен решительно.

— Должна быть виза!

Он снова пролистывает паспорт…

— Так вот же виза! – торжественно заявляет милиционер.

Я смотрю на польскую визу и соглашаюсь: «Ну да, это виза, но…»

Он обрывает меня.

— Она у вас просрочена!

Есть в этом правда. Польская виза у меня давно закончилась, и поэтому мы пошли в отделение милиции выяснять, что я делаю в Кыргызстане с просроченной польской визой. Благо главный в отделении наорал на своих подчиненных, извинился за их, скажем так, геополитическую отсталость, и я пошел дальше.

С любовь к «франклинам» и с опасением к Штатам

Но вот если от кыргызских милиционеров можно ожидать, конечно, любой неожиданности, но не чреватой свободе и здоровью, то их узбекские коллеги могут существенно испортить жизнь. По этой причине без особых укоров совести я их твердо занес в «плохие».

В моем собственном чарте узбекская милиция занимает почетное последнее место. Несколько наших соотечественников оказались посаженными на долгий срок в Узбекистане из-за того, что на границе в их ноутбуках-смартфонах нашли что-то такое, чего нельзя. Если учесть, что в Узбекистане нельзя почти ничего и можно заработать срок за провоз газеты или брошюр ОБСЕ, то, что говорить? Ну, хотя к тому сами идем.

В один из приездов в Ташкент в теплое время года (в холодное милиционеры прячутся в теплых помещениях и на улицу почти не выползают) я вышел из гостиницы прогуляться. Уже через сто метров наметанным глазом местные стражи порядка вычислили во мне явно приезжего, и при этом неопасного иностранца (то есть не американца, не европейца и не японца, с которыми они связываться бояться).

Мне сразу же предлагают пройти в их помещение для досмотра. Будучи наслышан о том, чем чреваты споры с узбекской милицией, я отдаю себя судьбе. В моем рюкзаке они находят деньги – 100 долларов и местных сумов еще примерно на 50 долларов. Их лица светлеют. Деньги они откладывают в сторону и продолжают копаться, пока не достают папку (просто забыл выложить) с материалами семинара, на который я приехал. Начинают ее листать, и настроение у них портится: там указано, что семинар проводит некий Американский институт мира, а связываться с США не горит желанием никто, даже ташкентская милиция. Они начинают меня окучивать не тему, а о чем у нас там встреча. «Все материалы в папке, смотрите сами», — огрызаюсь я. Они начинают что-то бурно обсуждать между собой. Вижу, что отпускать меня не хотят, но вдруг чего… И к моему удивлению мне возвращают папку, неохотно — деньги (причем все) и прощаются.

Такого поворота я совершенно не ожидал. Оказавшись на свободе, вернулся в свою гостиницу, оставил большую часть денег (но не папку) и оказался прав. Так как, выйдя из отеля, меня остановил другой патруль и все повторилось один в один за исключением денег. И когда я вышел, пошел дальше и увидел третий патруль, который уже на расстоянии начал неровно дышать в мою сторону, я вернулся в гостиницу и больше гулять не выходил.

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Естественно, я не претендую на полную объективность. И полицейских многих стран я незаслуженно упустил из виду просто в силу того, что не было никаких непосредственных контактов. Хотя, уверен, что огромные бородатые викинги с татуированными руками в Хельсинки отлично справляются со своей работой, не в последнюю очередь благодаря чему Финляндия – одна из безопаснейших стран мира с минимальным количеством стражей порядка на душу населения. Или трое молодых полисменов в македонском Скопье, вечером подъехавшие на своих велосипедах к лоточнику с мороженым, и после покупки еще минут 10 обсуждавшие достоинства цветных шариков – от таких тоже не стоит ждать какой-нибудь пакости. Впрочем, кто знает.

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