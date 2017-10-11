Вьетнам и ЕАЭС налаживают информационный обмен между таможенными службами

Алматы. 11 октября. КазТАГ — Член коллегии (министр) по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Мукай Кадыркулов подвел итоги первого года работы соглашения о свободной торговле (ССТ) между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), сообщила пресс-служба ЕЭК.

По его словам, вскоре стороны запускают в тестовом режиме информационный обмен между таможенными службами.

«Таможенные службы стран союза и Вьетнама налаживают информационный обмен о товарах и транспортных средствах, которые перемещаются между нашими странами в рамках ССТ. Только что на площадке главного таможенного управления Вьетнама завершился третий раунд переговоров. Мы с нашими вьетнамскими коллегами договорились по всем принципиальным вопросам», — сказал М. Кадыркулов на пресс-конференции в Ханое.

«Полагаю, что уже в следующем году начнем обмениваться таможенной информацией в экспериментальном режиме по ограниченной группе товаров. Информационное взаимодействие между таможенными службами повысит доверие стран к системам обеспечения безопасности цепочек поставок друг другу. Это, в свою очередь, должно упростить торговлю между нашими странами», – отметил министр ЕЭК.

По его данным, за первые 10 месяцев функционирования ССТ между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) экспорт товаров из стран союза во Вьетнам увеличился на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2015-2016 годов. Поставки вьетнамской продукции на рынки стран ЕАЭС выросли на 28%.

Министр ЕЭК отметил, что для отдельных видов товаров открылись новые ранее не прогнозируемые рынки сбыта. Например, в союзе оказалась востребованной радионавигационная вьетнамская аппаратура – импорт за период действия ССТ вырос более чем в 900 раз. Аналогичная ситуация – на рынке бумаги и картона из ЕАЭС. Поставки во Вьетнам увеличились в 2,7 тыс. раз.

За период действия соглашения ЕАЭС обнулил ставки ввозных таможенных пошлин для Вьетнама в отношении 43% от общего числа тарифных линий Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза (ЕТТ ЕАЭС). М. Кадыркулов сообщил, что в течение 10 лет беспошлинный ввоз товаров на общий союзный рынок для вьетнамских экспортеров будет расширяться и охватит 90% позиций ЕТТ ЕАЭС.

Министр по таможенному сотрудничеству обратил внимание, что сотрудничество между странами ЕАЭС и Вьетнамом не ограничивается стандартным обменом готовой продукцией и комплектующими.

«Наши страны налаживают совместное производство. Во Вьетнаме строится завод по производству белорусских грузовиков МАЗ мощностью до 1500 единиц техники в год. При этом стороны договорились за четыре года достичь локализации производства в 40% за счет местных вьетнамских комплектующих. В перспективе во Вьетнаме появится полдесятка совместных российско-вьетнамских и белорусско-вьетнамских автомобилестроительных предприятий, которые смогут обеспечить потребности рынков стран АСЕАН», – подчеркнул министр ЕЭК.

Напомним, соглашение о свободной торговле между странами ЕАЭС и Вьетнамом вступило в действие с 5 октября 2016 года. Вьетнам стал первым торговым партнером, с которым было заключено соглашение о преференциальной торговле. Сейчас ЕЭК ведет переговоры об организации свободной торговли с семью государствами, включая Иран, Израиль, Индию, Сербию и Сингапур.