Правительство Каталонии решило отложить провозглашение независимости

Алматы. 11 октября. КазТАГ — На выступлении в региональном парламенте глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон призвал отложить провозглашение независимости от Испании, поскольку Барселоне и Мадриду требуется «много недель диалога», сообщает РБК.

«Каталония временно приостанавливает действие результатов референдума о независимости. Об этом в своем выступлении перед каталонским парламентом вечером 10 октября заявил президент Женералитата (правительства Каталонии) К.Пучдемон. Выступление должно подвести итоги референдума 1 октября, на котором 90% проголосовавших каталонцев (при явке 43%) поддержали независимость от Испании. Пучдемон объяснил это необходимостью длительного диалога с Мадридом, который «займет много недель», — говорится в сообщении.

По его словам, каталонские власти организовали референдум, несмотря на протесты Мадрида, чтобы «выполнить свои обещания». Ранее, в 2014 году, в Каталонии был проведен консультативный опрос населения, на котором 80% высказались за независимость.

Выступление К.Пучдемона постоянно откладывалось. Последнюю отсрочку пресс-служба правительства Каталонии объяснила необходимостью посовещаться с руководством парламентских фракций и неназванными «международными посредниками». Источник Bloomberg в окружении К.Пучдемона отмечал, что о встрече с ним в последнюю минуту попросили «церковные иерархи и руководство другого испанского региона».

В среду, 11 октября, ожидается выступление премьер-министра Испании Мариано Рахоя в испанском парламенте. «Ранее Рахой уверял, что провозглашение Каталонией независимости «ни к чему не приведет», не исключив никаких законных мер для подавления сепаратизма. По испанским законам мятеж карается 15 годами тюрьмы», — отмечается в сообщении.

Испанское правительство в случае одностороннего провозглашения каталонской независимости имеет право задействовать ст. 155 Конституции, которая гласит: если один из регионов нарушает Основной закон страны или предпринимает действия в ущерб государственным интересам Испании, Мадрид может в принудительном порядке «принять меры для выполнения регионом обязательств». М.Рахой может приостановить действие каталонской автономии и ввести режим прямого управления. С момента принятия Конституции в 1978 году эта статья не применялась ни разу.