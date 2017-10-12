Участились факты игнорирования транспортного законодательства РК перевозчиками Кыргызстана

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Астана. 12 октября. КазТАГ — В последнее время участились факты нарушения транспортного законодательства Казахстана перевозчиками Кыргызстана, сообщает пресс-служба министерства по инвестициям и развитию РК.

«Только за последние 2 дня из 212-ти проверенных транспортных средств, принадлежащих перевозчикам Кыргызстана выявлено 35 автомашин, следующих с грубыми нарушениями. В частности, выявлены превышения весогабаритных параметров – 11, осуществление каботажных перевозок – 4, отсутствие казахстанского бланка разрешения – 4 и иные нарушения – 13», — говорится в сообщении, распространенном в четверг.

Как отмечается, всего за вышеуказанные нарушения наложено административного штрафа на сумму более Т1 млн 328 тыс.

Наряду с этим 4 пассажирских автобуса помещены на штрафную стоянку, за отсутствие разрешения на осуществление регулярных пассажирских перевозок.

Информация по выявленным нарушениям передана в Кыргызстан.

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