Экс-акима Карабалыкского района Костанайской области обвинили в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки

Костанай. 12 октября. КазТАГ – Экс-акима Карабалыкского района Костанайской области Каната Габдулина обвиняют в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки, передает корреспондент агентства.

«В Карабалыкский районный суд поступило дело в отношении К. Габдулина, занимавшего пост акима этого района. Его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных по ст.190 ч.3 УК РК «Мошенничество в крупном размере» и ст.28 ч.4, ст.367 ч.2 УК РК «Подстрекательство к даче взятки»», — сообщили в Костанайском областном суде.

Как отмечают в пресс-службе акима Костанайской области, К. Габдулин не является акимом района с октября текущего года — уволился по собственному желанию.

Согласно материалам дела, К. Габдулин совершил преступления весной этого года в период проведения государственного аудита сотрудниками ревизионной комиссии Костанайской области. Под проверку попали отделы образования, финансов, а также ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Карабалыкского района. По версии следствия, К. Габдулин через своего заместителя предложил руководителю отдела ЖКХ и акиму с. Карабалык решить вопрос с помощью взятки в размере Т300 тыс. К. Габдуллин заверил починенных, что эта сумма позволит повлиять на результаты аудиторского отчета в положительную для госслужащих сторону.

«1 марта заместитель акима в своем рабочем кабинете получил от руководителя отдела ЖКХ и акима с. Карабалык деньги в сумме Т300 тыс. 4 марта деньги были переданы К. Габдулину», — отметили в пресс-службе Костанайского областного суда.