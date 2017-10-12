КТК завершил расширение мощности трубопровода на территории Казахстана

Атырау. 12 октября. КазТАГ — Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) завершил все работы в рамках проекта расширения мощности нефтепроводной системы на территории Казахстана, передает корреспондент КазТАГ.

«КТК завершил работы в рамках проекта расширения мощности нефтепроводной системы на территории Казахстана. В Атырауской области была введена в эксплуатацию нефтеперекачивающая станция А-НПС-3А», — сообщили в пресс-службе консорциума.

«В Исатайском районе Атырауской области 12 октября 2017 года в эксплуатацию торжественно введена последняя из строившихся казахстанских нефтеперекачивающих станций консорциума – А-НПС-3А», — уточнили в акимате Атырауской области.

Напомним, проект расширения трубопроводной системы КТК предусматривает увеличение мощностей до 67 млн тонн.

Каспийский трубопроводный консорциум учрежден для строительства трубопровода и экспорта казахстанской нефти транзитом через территорию России. КТК владеет нефтепроводом Тенгиз-Новороссийск общей протяженностью более 1,5 тыс. км, который соединяет месторождения запада Казахстана с российским побережьем Черного моря. Объем отгрузки консорциумом нефти на экспорт в 2016 году составил 44,298 млн тонн, что на 3,6% больше, чем в 2015 году.

Акционеры КТК: Россия (представленная «Транснефтью» – 24%, и «КТК Компани» – 7%) – 31%; Казахстан (представлен «КазМунайГазом» – 19%, и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC – 1,75%) – 20,75%; Chevron Caspian Pipeline Consortium Company – 15%, LUKARCO B.V. – 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company – 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited – 7,5%, BG Overseas Holding Limited – 2%, Eni International N.A. N.V. – 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC – 1,75%.