Назарбаев отметил развитие партнерства с Россией на Байконуре

Астана. 12 октября. КазТАГ – Глава государства Нурсултан Назарбаев встретился в Сочи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба президента РК.

«В этом году мы отмечаем 25-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. В этом году на треть выросла взаимная торговля. По всем направлениям создаются новые совместные предприятия», — цитирует Н.Назарбаева пресс-служба в сообщении на сайте Акрды в четверг.

Глава государства подчеркнул результативность сотрудничества двух стран в рамках Евразийского экономического союза. «Несмотря на сложившиеся трудности, мы двигаемся вперед. Казахстан будет самым надежным и близким партнером России. Кроме этого стоит отметить развитие нашего партнерства по Байконуру», — сказал Н. Назарбаев.

Также главы двух государств обсудили график предстоящих встреч и остановились на наиболее актуальных вопросах региональной политики.

«В свою очередь В. Путин отметил значимость и продуктивность проведения подобных двусторонних встреч, являющихся ключевым фактором развития и укрепления межгосударственных связей», — заключается в сообщении.