Евросоюз предупредил ВТО о пересмотре после Brexit ряда своих обязательств

Алматы. 12 октября. КазТАГ — Евросоюз предупредил Всемирную торговую организацию (ВТО) о намерении пересмотреть после выхода Великобритании из состава ЕС (Brexit) ряд своих количественных обязательств в рамках этого объединения, сообщает ТАСС.

Как подчеркивается в распространенном в Брюсселе и Лондоне совместном письме постоянных представителей ЕС и Великобритании при ВТО, сейчас в обязательства ЕС в рамках ВТО (в том числе по генеральному соглашению по тарифам и торговле) также входят положения, относящиеся к территории Великобритании, которая пока является членом одновременно ВТО и Евросоюза.

«Что касается ЕС, то все его обязательства в рамках ВТО по товарам, услугам и госзакупкам будут по-прежнему применяться к его территории, однако действующие количественные обязательства (разного рода квоты — КазТАГ) в области товаров потребуют определенных уточнений, чтобы отобразить факт выхода Великобритании из ЕС», — отмечается в послании.