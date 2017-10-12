Назарбаев дал поручение снять все образовавшиеся вопросы на кыргызско-казахстанской границе

Алматы. 12 октября. КазТАГ — Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев дал поручение правительству РК снять все образовавшиеся вопросы на кыргызской границе, сообщает КирТАГ со ссылкой на пресс-службу правительства КР.

«Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков 11 октября в рамках участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета, переговорил с президентом Казахстана Н. Назарбаевым и проинформировал его о сложившейся ситуации на кыргызско-казахстанской государственной границе», — говорится в сообщении, опубликованном в среду.

Глава правительства особо отметил, что «от этого страдают не только граждане Кыргызстана, но и Казахстана и граждане третьих стран».

«После переговоров президент Н. Назарбаев дал поручение правительству РК снять все образовавшиеся вопросы на границе», — отмечает пресс-служба правительства КР.

Напомним, погранслужба Кыргызстана перешла на усиленный режим несения службы в связи с предстоящими выборами. В свою очередь погранслужба комитета национальной безопасности (КНБ) РК усилила досмотр на госгранице Казахстана в рамках плановой операции.