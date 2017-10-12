На разработку нового казахского алфавита бюджетных денег потрачено не было, утверждают члены рабочей группы

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Астана. 12 октября. КазТАГ — Арсен Аскаров. На разработку нового казахского алфавита бюджетных денег потрачено не было, утверждают участники рабочей группы по переходу на латиницу.

«На разработку первого и второго варианта казахского алфавита из бюджета страны мы не потратили ни одного тенге! За это ни один член рабочей группы зарплату не получал. Естественно, где мы сами работаем, оттуда зарплату получаем. За алфавит никто даже премии не получал. Я ответственно заявляю», — сказал директор республиканского координационно-методического центра развития имени Ш. Шаяхметова Ербол Тлешов на брифинге в четверг.

При этом он затруднился ответить, сколько в дальнейшем могут составить затраты на повсеместное распространение принятого алфавита.

Напомним, проект казахского алфавита в латинской графике уже представлен главе государства.

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