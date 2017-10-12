О толковых и бестолковых направлениях работы в сфере управления жилищным фондом

Чтобы эффективно проверять, инспектор должен знать, что и как ему проверять

«У инспектора жилищной комиссии полномочий меньше, чем у жилищной комиссии. У члена КСК полномочий меньше, чем у общего собрания КСК. А власти озабочены лишь тем, что жители не ходят на общие собрания КСК и всеми силами стараются повысить явку», – обрисовал ситуацию Владимир Пермин, председатель ОО «Добровольное общество защиты прав нанимателей». По идее, власти должны быть озабочены тем, чтобы инспектор и собственник могли реализовать те полномочия, которыми они наделены законом. В реальности же им создаются дополнительные препятствия.

Любая деятельность жителя многоквартирного дома подпадает под действие сразу нескольких законов. Задача государства обеспечить такой порядок вещей, при котором все требования законов будут едиными и скоординированными между собой. Но если мы возьмем сферу управления жилищным фондом, то здесь практика такова, что каждый закон функционирует автономно и самостоятельно от других. Подобная раскоординированность и создает среду, позволяющую безнаказанно нарушать законные права собственников жилья.

В мировой практике для того, чтобы требования статей разных законов били в одну точку, применяются такие инструменты, как нормативные акты. Именно через них все требования разных законов согласуются и не противоречат друг другу. Например, по такому принципу необходимо оформлять протокол общего собрания членов КСК. Листы протокола должны быть пронумерованы, прошнурованы, заверены печатью организации и подписью ответственного лица. Мало того, протокол обязаны зарегистрировать в журнале учета этой же организации, а номер регистрации нужно отражать на первой странице. Отдельно действуют правила хранения таких документов, система допуска к ним и ответственность за сохранность.

«В Казахстане ни один протокол общего собрания (из тех, которые я видел) не был оформлен в соответствии с требованиями действующего законодательства, – сообщил Владимир Пермин. – Мало того, требований данных норм не знают люди, в чьи обязанности входит знать такие вещи, потому что они проверяют соблюдение положений законов при оформлении документов». Речь идет об инспекторах Управления жилья и жилищных отношений г. Алматы.

Чтобы инспекторы знали на что им обращать внимание при проверке документов, у них должны быть инструкции и методики проверки всех актов КСК, которые относятся к компетенции жилищной инспекции. «Тогда не будет ситуаций, как с Маруар Маралбаевой, где проверку произвел один инспектор, а ответ собственнику жилья пришел за подписью другого инспектора. Ну а в самом ответе собственно ответов на поставленные вопросы не оказалось ни одного», – подчеркнул г-н Пермин.

Согласно бюрократической иерархии, виновным в таком положении вещей является начальник управления жилья и жилищной инспекции, в обязанность которого входит обеспечить всех работников своего ведомства необходимой информацией для качественной работы. Однако в нашей реальности крайними всегда получаются рядовые инспекторы, как неспособные к надлежащему выполнению работы. Но ведь человек в принципе не может хорошо делать работу, если не знает что от него требуется и каким образом этого достигать.

«Начиная с 2013-го года – время появления жилищной инспекции – каждый инспектор работает по своим собственным правилам, по принципу «я так считаю». Потому что единых правил в инспекции нет», – акцентирует Владимир Пермин. Если бы с 2013 года действовала единая целенаправленная методика проверки документации КСК, то жалоб на председателей КСК в акимат со стороны жителей стало бы вдвое меньше.

Страх возмездия дисциплинирует нарушителей. Как водителей научили пропускать пешеходов на «зебрах» и соблюдать стоп-линию, так и председатели КСК, зная о качественных проверках, перестанут плодить липовые документы. «Когда все бумажки учтены и зафиксированы, то их очень трудно подменить в случае надобности заинтересованного лица. Нет возможностей для скрытия нарушений – нет нарушений», – отмечает г-н Пермин.

А государственные органы, которые по роду своей деятельности должны обеспечить надлежащую работу в сфере управления жилищным фондом, путают причины со следствием и погружаются в холостую работу. Фундаментальная задача государства заключается в том, чтобы жилье людей было безопасным и по возможности максимально комфортным. Для этого государство наделило собственника жилья функциями управления жилищным фондом, контроля за надлежащим содержанием жилищного фонда и полномочиями оценивать качество работ. Но Центр модернизации и реорганизации ЖКХ – уполномоченный госорган в Астане – вместо создания условий жителям, чтобы они могли исполнять свои полномочия, лишил их такой возможности.

«Концепция нового закона «О жилищных отношениях», предложенная Центром ЖКХ, лишает жителя даже права не платить за плохую работу – деньги со счета многоквартирного дома предлагается снимать автоматически на счет управляющих компаний при акиматах», – выражает тревогу Владимир Пермин.

Каким образом 100%-ая явка жителей (к которой стремятся разработчики нового законопроекта) может повлиять на качество управления услуг в сфере жилищного фонда – нам не понятно. Для собственника квартиры полномочия заканчиваются на окончании общего собрания, далее во взаимодействие собственника и управляющих вступают в силу другие законы. Будет разумнее и действеннее, если Центр ЖКХ займется разработкой необходимой информацией для собственников квартир, позволяющей им реализовать свои предусмотренные законом полномочия. А еще лучше Центру разработать правила содержания жилищного фонда Республики Казахстан, которых тоже нет, а без них невозможно разработать низовые нормативные акты и правила эксплуатации жилого фонда.

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