Общественный совет – это побочный продукт неэффективности маслихата.

Политика 64 0
Политолог Замир Каражанов о местном самоуправлении и ответственности депутатов перед избирателями

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