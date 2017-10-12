Общественный совет – это побочный продукт неэффективности маслихата. 12.10.2017 13:30 Владислав ЮРИЦЫН Политика 64 0 Политолог Замир Каражанов о местном самоуправлении и ответственности депутатов перед избирателями comments powered by HyperComments Похожие материалы: Казахстан и Беларусь планируют создать деловой совет Страны ЕАЭС создают совет по агропромышленной политике Совет министров обороны стран СНГ соберется в Душанбе в октябре Совет ЮНЕСКО приступит к отбору кандидатов на пост генерального директора Казахстан предложил создать консультативный совет регулирующих религиозную деятельность ведомств стран ЦА