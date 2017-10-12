Назарбаев предлагает немецким бизнесменам использовать стратегические транспортные коридоры Казахстана

Астана. 12 октября. КазТАГ – Президент РК Нурсултан Назарбаев на совместной с президентом РФ встрече с немецкими бизнесменами в Сочи отметил потенциал евразийского транспортного коридора, в котором ключевая роль отведена Казахстану, сообщила пресс-служба главы государства.

«Сегодня через Казахстан проходят 5 железнодорожных и 6 автомобильных международных дорог. Таким образом, сформированы стратегические транспортные коридоры, которые могут быть использованы вами», — обратился к немецким бизнесменам Н. Назарбаев в четверг.

Президент Казахстана также пригласил немецких инвесторов принять участие в третьей волне приватизации и активно развивать сотрудничество с финансовым центром «Астана».

«Бизнесменам необходимо использовать все возможности для развития бизнеса и укрепления взаимовыгодного сотрудничества. Уверен, что сегодняшняя встреча укрепит наше партнерство», — сказал глава государства.

В ходе переговоров Н. Назарбаев отметил также налаженное торгово-экономическое партнерство между Казахстаном и Германией.

«За годы независимости Германия инвестировала в Казахстан порядка $5 млрд. При этом важно отметить, что около 90% вкладываются в несырьевой сектор. За 8 месяцев текущего года товарооборот между нашими странами вырос на $1,5 млрд. Только за последние пять лет в Казахстане реализовано 19 крупных инвестиционных проектов», — напомнил он.

«В Казахстане успешно работают более 900 предприятий с немецким участием в различных сферах, в том числе в строительстве, транспорте, сельском хозяйстве, обрабатывающей промышленности», — констатировал президент Казахстана.