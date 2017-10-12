Недельное пребывание туриста в Алматы обходится ему в $250-300

Алматы. 12 октября. КазТАГ – Владимир Радионов . Пребывание туриста в Алматы в течение 5-7 дней обходится ему в $250-300, заявила директор туристского информационного центра Алматы Асель Нуркебаева.

«250-300 долларов в неделю в среднем затраты (туриста в Алматы – КазТАГ) – это трансфер, проживание, питание и экскурсионная программа. Мы делаем ставку на качество пребывания. И надо учитывать, что в туризме не бывает каких-то постоянных величин», — сказала А. Нуркебаева на пресс-конференции в четверг.

При этом она отметила, что определяющую роль в стоимости тура в Казахстан имеет перелет, который достаточно дорог. Также А. Нуркебаева указала, что в Казахстане не налажена система учета иностранных туристов.

«У нас имеется отчетность пограничной службы, сколько иностранцев пересекло границу Казахстана, и отчетность гостиниц, сколько они иностранцев поселили. То есть заполняется всего две формы отчетности. Всемирная туристская организация в этом плане советует заполнять 10 форм отчетности — о посещении туристами музеев, ресторанов, мест торговли сувенирами и так далее. Методология у нас есть, все дело в том, что нужно обязать руководителей музеев, ресторанов, туроператоров предоставлять свои данные в органы статистики на законодательном уровне. Сведя эти данные воедино, мы сможем посчитать и точное количество туристов, и соответственно, вклад туристической отрасли в ВВП», — полагает А. Нуркебаева.

Еще одной определяющей проблемой въездного туризма в Казахстане эксперт назвала неосведомленность о государстве в мире.

«До сих пор в отношении Казахстана имеются стереотипы (в Казахстане ездят на конях – КазТАГ). Поэтому повышение осведомленности о стране за рубежом – важнейшая задача. В течение последнего года на канале Euronews вышло 4 фильма об Алматы – и это первый шаг в большом плане продвижения казахстанской дестинации. Я не могу говорить о конкретных суммах на продвижение, но, если учитывать, что туризм включен в 6 приоритетных отраслей развития экономики, на 2018 год бюджет будет увеличен», — добавила глава центра.

В числе иных проблем для расширения въездного туризма она отметила, такие как сложности с получением виз, сложную навигацию внутри городов для англоговорящих туристов, ограниченное количество гидов, готовых работать с иностранными туристами.

«Проблему с подготовкой гидов мы решаем и на локальном, и на государственном уровне, вовлекаем студентов семи профильных вузов, где готовят специалистов туристического бизнеса. Думаю, в 2018 году мы сможем озвучить хорошую цифру количества гидов, готовых работать как с индивидуальными туристами, так и с группами», — заключила А. Нуркебаева.