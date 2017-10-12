Перекачка нефти компанией «КазТрансОйл» в январе-сентябре выросла на 5%

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Астана. 12 октября. КазТАГ — Перекачка нефти АО «КазТрансОйл» в январе-сентябре выросла на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из сообщения компании.

«По результатам производственной деятельности АО «КазТрансОйл» за 9 месяцев 2017 года объем транспортировки нефти за этот период отдельно по АО «КазТрансОйл» составил 34 млн 522 тыс. тонн, что на 5% больше, чем за аналогичный период 2016 года», — говорится в сообщении.

«Консолидированный объем транспортировки нефти и нефтепродуктов по группе компаний АО «КазТрансОйл» составил 43 млн 706 тыс. тонн, что на 3% больше аналогичного показателя за 9 месяцев 2016 года», — уточняется в информации.

По данным компании, грузооборот нефти за 9 мес. 2017 года отдельно по АО «КазТрансОйл» составил 29 млрд 306 млн тонно-километров (ткм), что на 9% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Консолидированный грузооборот нефти составил 35 млрд 639 млн ткм, что на 10% выше аналогичного показателя за 9 мес. 2016 года.

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