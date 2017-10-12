Самолету Air Astana пришлось 3 часа кружить над аэродромом из-за неисправности

Астана. 12 октября. КазТАГ — Самолету авиакомпании Air Astana пришлось 3 часа кружить над аэродромом из-за выявленной после техобслуживания неисправности, сообщила пресс-служба компании.

«12 октября самолет «Эйр Астаны», только что прошедший плановое обслуживание в объеме С-сheck в центре техобслуживания HAECO в г.Сямынь (Китай), выполнял перегоночный рейс в Алматы (без пассажиров и груза). После взлета в 08.00 по алматинскому времени и уборки шасси сработала индикация о неубранных шасси. Так как на воздушном судне находилось максимальное количество топлива для возврата в Алматы, было необходимо выработать в воздухе топливо для посадки с допустимым посадочным весом, поэтому самолет летал в районе аэродрома в течение трех часов», — пояснили в пресс-службе.

По информации авиакомпании, самолет совершил посадку «в штатном режиме в 12.20 минут по времени Алматы». На авиалайнере находились 2 пилота и 2 инженера.

В настоящее время технический персонал компании HAECO выполняет поиск неисправности.