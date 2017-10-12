В новом казахском алфавите на латинице не будет использовано двухбуквенное обозначение одного звука

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Астана. 12 октября КазТАГ — Арсен Аскаров. Разработчики нового казахского алфавита на латинице решили избавиться от двухбуквенного обозначения одного звука из-за сложности ее восприятия казахстанцами.

«Когда дали обозначение две буквы на один звук, для общества это было непривычно и зрительно, и тактильно. Поэтому большинство было против. Система диграфа не прошла, пришлось применить систему апострофов», — сказал в четверг профессор Института языкознания им. А. Байтурсынова Алимхан Жунисбек на брифинге СЦК по новому проекту единого стандарта государственного алфавита.

Вместе с тем разработчики объяснили какой принцип используется при обозначении специфических казахских букв на латинице.

«Было предложение апострофами дать только гласные буквы, а согласные дать диграфами. Тогда бы, по-нашему мнению, разрушилась бы систематичность этого алфавита. Чтобы ее сохранить, решили придерживаться единого принципа. Латинский алфавит не был придуман для казахского языка, скажем так. Потому нам приходится выходить из положения апострофами и диакритикой», — отметил директор Республиканского координационно-методического центра развития языков им. Ш. Шаяхметова Ербол Тлешов.

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