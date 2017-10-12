Сенатор поднял вопрос о не построенном четвертом НПЗ в Казахстане

Астана. 12 октября. КазТАГ — Оксана Скибан . Депутат сената парламента РК Сарсенбай Енсегенов поставил вопрос о том, почему не было осуществлено строительство еще одного нефтеперерабатывающего завода в Казахстане.

«В связи с дефицитом ГСМ, известно, что принимаются определенные решения. Но, почему не предусматриваются системные меры по обеспечению рынка ГСМ на должном государственном уровне? Почему не ставится вопрос о строительстве нового завода по производству ГСМ?», — сказал С. Енсегенов, озвучивая депутатский запрос к премьеру страны на пленарном заседании палаты в четверг.

При этом он попросил, предоставить информацию о мероприятиях, которые будут проводиться в этой сфере.

В то же время парламентарий констатировал, что ситуация на рынке ГСМ, которая вызывает волнения среди населения, формируется ежегодно.

«И ситуация, которая сегодня сформировалась, она очень непонятна для людей, населения. Сейчас у нас немало производится ГСМ, и некоторые НПЗ проходят модернизацию. Также можно сказать, что модернизация производится несвоевременно, поэтому происходит сбой, из-за чего население испытывает дефицит в ГСМ», — подчеркнул депутат.

С. Енсегенов напомнил, что в 2014 году Президент РК Нурсултан Назарбаев в своем послании отметил, что Казахстан в силе в достаточном количестве производить бензин, дизельное топливо и авиационный керосин.

«Глава государства подчеркнул этот вопрос. Однако наше правительство его (вопрос — КазТАГ) проигнорировало и новый завод так и не построен в нашей стране. Если бы мы построили новый завод, то такого дефицита мы бы не испытывали. Не было бы удорожания ГСМ, так как оно ведет к удорожанию социально-значимых товаров», — заключил сенатор.