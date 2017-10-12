«Казахские писатели — молчащая оппозиция латинице». «Почему казахская аудитория не ходит в кино?». «Рост цен продолжается уже 2 года и 2 месяца». «Бензин — вверх, тенге – вниз». «В Казахстане будет создана государственная адвокатура»

Сетевой Казахстан. 12 октября 2017г.

IA — CENTR . RU . Жанар ТУЛИНДИНОВА – «На границе тучи ходят хмуро» — Похоже, что казахстанская сторона, которая пыталась придерживаться дипломатического тона в заочной полемике с президентом Кыргызстана Алмазбеком АТАМБАЕВЫМ, решившим похулиганить в последние месяцы своего пребывания на посту и избравшего мишенью для своих нападок руководство Казахстана, перешла от слов к действию. Вечером во вторник с пограничных переходов на казахстанско-кыргызской границе начали поступать новости о том, что Казахстан в одностороннем порядке закрыл границу. Как выяснилось позже, границу казахстанская сторона все-таки не закрывала, а в 18.00 10 октября ввела усиленный режим несения службы. В результате пропускная способность пограничных пунктов снизилась до 2-3-х машин в час и со стороны Кыргызстана образовались многокилометровые пробки большегрузных машин. Спустя два часа, в 20.00, кыргызстанская сторона приняла симметричные меры.

SPUTNIKNEWS . KZ . «Кабмин Кыргызстана: Назарбаев поручил разобраться с ситуацией на границе» — Премьер-министр Кыргызстана Сапар ИСАКОВ в рамках участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета проинформировал Нурсултана НАЗАРБАЕВА о сложившейся ситуации на кыргызско-казахской государственной границе. Глава правительства Кыргызстана особо отметил, что от этого страдают не только граждане Кыргызстана, но и Казахстана и граждане третьих стран. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев дал поручение правительству страны снять все вопросы на границе с Кыргызстаном.

AZATTYQ . ORG . «Армия Казахстана вооружается «гибридными» методами защиты» — В новой военной доктрине Казахстана вводится понятие «гибридных» методов борьбы с угрозой, откуда бы она не исходила. Новшество появилось спустя три года после аннексии Крыма Россией, но об этом в казахстанской доктрине не говорится ни слова.

TIME . KZ . Петр СВОИК – «Бензин — вверх, тенге – вниз» — Работать на внутренний рынок нашим нефтяникам попросту невыгодно: так специально выстроена вся схема, начиная с офшорно-трансфертных цен и возврата НДС экспортерам. Во всем мире (взгляните еще раз на структуру цены) выгодны именно нефтепереработка и сбыт ГСМ, у нас же все наоборот. Почему? Потому что наше родное правительство — это правительство внешнего управления: оно работает на вывозной интерес и само в этот интерес вставлено.

«Получите пилюлЕй!» — В начале осени акционерное общество “Химфарм”, специализирующееся на производстве медицинских препаратов, устроило в Шымкенте шикарную презентацию нового цеха, где будут выпускать таблетки. Правда, составители пресс-релиза и их начальники почему-то скромно умолчали о главном провале, случившемся аккурат после того, как на завод зашли европейские управленцы. Иностранные менеджеры из Polpharma выпустили на казахстанский рынок популярный антибиотик, сваренный из сырья неизвестного происхождения. Компания потеряла несколько миллионов евро, а наши соотечественники лечились неизвестно чем. И хотя с тех пор прошло уже четыре года, в АО “Химфарм” до сих пор не решили проблему с контрафактными препаратами.

Тулеген БАЙТУКЕНОВ – «Сломали копии» — Почему казахская аудитория не ходит в кино? В общем, тренды на поверхности: казахстанский кинопрокат развивается и в обозримом будущем будет развиваться за счет русского и “шалаказахского” языков. Возможно, латиница все изменит, но это еще не факт.

REGNUM . RU . Василий ШИЛОВ – «Казахские писатели — молчащая оппозиция латинице» — Латинизацию до сих пор поддерживают в обществе, в основном, молодежь и СМИ… Но нет среди них тех, кто больше остальных работает с казахским языком, а именно, писателей. До сих пор не выступил в поддержку латиницы никто из корифеев. Однако не выступают они и против… Открыто выступить против латиницы решился только активист националистического движения писатель Мухтар ШАХАНОВ… Скорее всего, по сложившейся в стране традиции, писатели выступят на пресс-конференции с открытом письмом, где заявят, что внедрение латиницы преждевременно.

TENGRINEWS . KZ . «Эксперт рассказал, как Казахстан будет переходить на латиницу» — Старший научный сотрудник Института истории государства Рустем КУДАЙБЕРГЕНОВ — До конца нынешнего года планируется утверждение и принятие единого стандарта казахского алфавита на основе латинской графики. В 2018 году планируется принятие государственной программы по переходу казахского языка на латинскую графику. В 2019 году начнется подготовка учителей, воспитателей, преподавателей вузов. В 2020 году начнут издавать географические карты, атласы и административно-территориальные материалы. В 2021 году делопроизводство местных госорганов будет переведено на латинскую графику. В 2022 году печатные и электронные казахскоязычные СМИ также будут переведены на латинскую графику. Состоится перевод центральных государственных органов… Все эти этапы планируется завершить в 2025 году.

CARAVAN . KZ . «В чем заинтересованы наркодилеры в Казахстане рассказал эксперт» — Президент общественного фонда "Аман-саулык" Бахыт ТУМЕНОВА считает, что повсеместному внедрению на основе мировой практики поддерживающей заместительной терапии наркомании (ПЗТ) противодействуют наркодилеры и другие силы, которым не хочется, чтобы наркозависимых в нашей стране стало меньше.

KAPITAL . KZ . Валерий СУРГАНОВ – «Бермудский треУГОЛЬник: а был ли картельный сговор?» — Очередная неделя принесла новости о новом дефиците в Казахстане: после сломанных копий из-за нехватки авиакеросина, а потом и бензина, на самом высоком уровне признали наличие кризиса с розничными поставками угля. И не где-нибудь, а в Караганде и Карагандинской области, где образовались очереди за вдруг ставшим дефицитным шубаркульским углем, а также в Астане, где, оказывается, тоже ждут твердое топливо. В отличие от бензинового дефицита причины угольного так и не установлены.

KURSIV . KZ . «Ситуация в Bank RBK: Кто кого «сливает»?» — Старики говорят: «Если сыграть свадьбу в мае – всю жизнь будешь маяться». Казахстанским банкирам приметы не указ, поэтому о возможном объединении АО Bank RBK и АО Qazaq Banki было объявлено 31 мая. Тогда на пресс-конференции под щелчки фоторепортеров и улыбки подчиненных председатели правления двух фининститутов с гордостью сообщили о завершении переговоров, связанных с подготовкой к объединению банков, и подписали меморандум о взаимопонимании – документ, который является отправной точкой процесса объединения.

365 INFO . KZ . «О настоящих масштабах инфляции в стране узнаем только через год» — Осень 2017 в Казахстане ознаменовалась ростом цен, который, по мнению специалистов, только начинается. Как пишет finprom.kz в Казахстане рост цен продолжается уже 2 года и 2 месяца, последнее месячное снижение показателя было зафиксировано в июне 2015 года (-0,1%). На сегодняшний день повысились цены на коммунальные услуги, бензин, многие продовольственные товары, а также товары народного потребления. До какого уровня дойдет инфляция? Как правило, рост цен всегда выпадает на осень, а пик продаж приходится на декабрь. Значит надо ждать еще скачков?

«Всего пара слов может изменить тенге — эксперты об интервенциях Нацбанка» — Снижение курса доллара — итог очередных интервенций Нацбанка. Строго вербальных. Если слова могут остановить падение тенге, то чего ждать казахстанцам дальше? Экономист Евгений СЛЕСАРЕВ отмечает, что укрепление тенге носит спекулятивный характер — пока что Нацбанком лишь было заявлено о готовности использовать миллиард долларов. На ожидании этих действий тенге и укрепился по отношению к доллару США.

CAMONITOR . COM . «Борясь с «мафией», министр прохлопал громкий коррупционный скандал» — Елжан БИРТАНОВ явно провалил поручение президента страны «победить мафию» в дочерней структуре Министерства здравоохранения – «СК-Фармация». Об этом свидетельствует очередная коррупционная бомба, которая разорвалась под креслом первого руководителя этого ТОО. Национальное бюро по противодействию коррупции подозревает главу «СК-Фармация» Максима КАСАТКИНА, назначенного на этот пост в конце февраля текущего года, в хищении 1,8 миллиарда тенге.

NOVGAZ.COM . ««Адвокаты» вертикального подчинения?» — Проект нового закона «Об адвокатской деятельности и юридической помощи» четко и однозначно объявляет, что в Казахстане будет создана государственная адвокатура, день рождения которой будет днем похорон адвокатуры независимой. Там, где допуск к правосудию реально ограничен, состязательный процесс превращается в истязательный. Хочется, например, спросить: кто будет доверять государственному чиновнику, в чью профессиональную обязанность входит доносить уполномоченным органам всю известную ему информацию о своих клиентах? В преддверии внеочередного съезда Союза адвокатов Казахстана, где будет детально рассматриваться этот законопроект, предлагаю адвокату Игорю МЕЕРЗОНУ также проанализировать его.

ZAKON . KZ . «Ввести уголовную ответственность за коррупцию в квазигосударственном секторе требует «Ак жол»» — ДПК «Ак жол» настаивает на введении уголовной ответственности за коррупционные правонарушения в квазигосударственного секторе. Об этом заявил Кенес АБСАТИРОВ на пленарном заседании Мажилиса. В «Ак жоле» считают, что в квазигосударственном секторе коррупционные риски представляют особую опасность в связи с тем, что его доля составляет более 60% ВВП страны, а объёмы закупок в 3-5 раз превышают госзакупки.

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