Караганда. 12 октября. КазТАГ — Создана комиссия по расследованию взрыва в одном из цехов компании «АрселорМиттал Темиртау», передает корреспондент агентства.

«Сегодня в 11.00 на коксохимическом производстве стального департамента компании «АрселорМиттал Темиртау» произошел групповой несчастный случай, в котором пострадали 6 человек. Группа пострадавших работников компании устанавливали заглушки на трубопроводе, в котором находился смешанный газ. При установке задвижки произошел хлопок и возгорание. В результате чего люди подверглись термическому воздействию», — сообщил и.о. руководителя департамента промышленной безопасности комитета индустриального развития и промышленной безопасности по Карагандинской области Станислав Сытник.

Также С. Сытник отметил, что сегодня создана комиссия по расследованию данного случая. В комиссию вошли сотрудники департамента промышленной безопаности, представители металлургического комбината и профсоюз стального департамента «Жактау».

Как сообщалось ранее, среди шести пострадавших во взрыве: 4 работника газового цеха, 1 работник коксового цеха и 1 работник газоспасательной службы. Всем оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в распространенном сообщении компании в четверг. 2 металлурга находятся в тяжелом состоянии, а трое других получили ожоги от 5 до 10%. По данному факту ведется расследование.