В Астане Водно-зеленый бульвар накроют куполом

Астана. 12 октября. КазТАГ — Арсен Аскаров . Знаменитый испанский архитектор Сантьяго Калатрава Вальс работает над концепцией стеклянного купола над Водно-зеленым бульваром в Астане.

«Обсуждаемая тема Водно-зеленого бульвара сейчас находится в разработке у всемирно известного архитектора С. Калатрава Вальса. Мы ждем, с какими предложениями он выйдет, с учетом того, что это известный архитектор. Все страны мира хотят заполучить его произведения. Сейчас у него идет отработка концепции», — сообщил в четверг руководитель управления архитектуры и градостроительства Астаны Бактыбай Тайталиев в ходе пресс-конференции в СЦК.

По данным руководителя управления, фундамент Водно-зеленого бульвара сделан с учетом того, что в будущем появятся второй-третий этаж. Этажи будут связывать прилегающие объекты стеклянными рукавами-коридорами.

Также Б. Тайтлиев отмечает, что в ближайшие несколько лет в Астане должно появиться огромное количество новых объектов.

«Вдоль Водно-зеленого бульвара строится Абу-Даби плаза, это будет самое высокое здание в Центральной Азии — 300 м, Дворец единоборств по пр. Кабанбая», — уточнил Б. Тайталиев.