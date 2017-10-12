В Павлодар прибыл первый прямой поезд из китайской провинции Шаньси

Павлодар. 12 октября. КазТАГ — В Павлодар прибыл первый поезд из китайской провинции Шаньси, доставивший в регион по прямому маршруту из Тайюаня груз за 7 дней, передает корреспондент КазТАГ.

Это первый грузовой рейс между провинцией и Центральной Азией.

«Маршрут организован в рамках программы «Один пояс – один путь». Китай ищет возможности через Казахстан, Россию и далее в Европу организовать железнодорожные перевозки. Все мы понимаем, что они относительно других видов перевозок недорогие. Но самая главная причина – сроки поставок значительно сокращаются. Если из Китая в самый большой порт Европы Роттердам порядка 40 дней путь, то поездом это намного быстрее», — сказал руководитель агентства по привлечению инвестиций Павлодарской области Ануар Мукушев.

«Поэтому они («Китайские железные дороги» — КазТАГ) тестируют разные маршруты. В том числе в Павлодар из города Тайюань провинции Шаньси. И первый поезд прибыл в Павлодар. Маршрут длиной в 3,7 тыс. километров оказался семидневным, представляете? Коммерческий груз доставлен и скоро начнется разгрузка», – добавил А. Мукушев.

По его словам, таким образом у бизнесменов Павлодара и Китая появилась дополнительная возможность товарообмена.

«Мы хотим, чтобы поезд был не односторонний. В сентябре делегация Павлодарской области отправлялась в китайские провинции Шанси и Шэнси для того, чтобы найти рынки сбыта в КНР. Так что такой маршрут – большое подспорье для наших сельхозпроизводителей, например. Это значительно облегчает задачу», — считает собеседник.

Напомним, КНР развивает проект «Один пояс – один путь», призванный создать мощную транспортную сеть международных коммерческих перевозок. Договоры подписали уже 40 стран, открыты железнодорожные маршруты в Голландию, Англию, Беларусь, Иран. Кроме того, 29 сентября поезд из китайского Урумчи также через Казахстан отправился в голландский город-порт Роттердам.