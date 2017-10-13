ЦИК РК отказался посылать своих наблюдателей на выборы президента Кыргызстана

Астана. 13 октября. КазТАГ — Оксана Скибан . Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Казахстана отказалась принимать участие в качестве наблюдателей в выборах президента Кыргызстана, сообщил заместитель председателя ЦИК РК Константин Петров.

«Вношу предложение, рассмотреть сегодня проект постановления ЦИК «Об отказе от участия в наблюдении за выборами президента Кыргызской Республики 15 октября 2017 года в качестве самостоятельного субъекта наблюдения», — сказал К. Петров на заседании ЦИК РК в пятницу.

«ЦИК РК постановляет, первое, отказаться от участия в наблюдении за выборами президента Кыргызской Республики 15 октября 2017 года по взаимопониманию между центральной комиссией по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики и ЦИК РК, подписанного 9 августа 2012 года. Второе, о принятом решении уведомить центральную комиссию по выборам и проведение референдумов Кыргызской Республики через министерство иностранных дел РК», — добавил он.