До конца года новые камеры «Сергек» заработают на 400 перекрестках Астаны

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Астана. 13 октября. КазТАГ — Арсен Аскаров. До конца года новые камеры «Сергек» заработают на 400 перекрестках Астаны, сообщил председатель правления АО «Астана Innovations» Олжас Сартаев.

«До конца года планируется установка 10 тыс. камер (системы видеонаблюдения «Сергек» — КазТАГ) на 400 перекрестках и 300 линейных участках нашего города», — сообщил О. Сартаев на круглом столе, посвященному Всемирному дню стандартизации.

По данным компании, за тестовый период (2 месяца) системой было уже накоплено порядка 500 млн записей. Отмечается, что «Сергек» продолжает наращиваться.

Как сообщалось ранее, система видеонаблюдения «Сергек» начала свою работу в столице 15 сентября. Она фиксирует нарушения правил дорожного движения и общественного правопорядка. В случае если человек дебоширит или выбрасывает мусор в общественным местах, это также фиксируется на камеры и передается ближайшему полицейскому патрулю.

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