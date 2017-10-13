Астана. 13 октября. КазТАГ – Небольшие дожди ожидаются в пятницу лишь на западе и юге Казахстана, на остальной территории республики сохраняется ясная погода, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Астане малооблачно, без осадков, ветер восточных направлений 7-12 м/с, +16+18.

В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер 0-5 м/с, +22+24.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Костанайской областях синоптики прогнозируют ясную погоду, +13+18, +10+15, +7+12 и +12+17 соответственно; в Северо-Казахстанской области местами туман, усиление ветра до 15-20 м/с.

На территории Карагандинской и Восточно-Казахстанской областей осадков также не ожидается, температура воздух днем +12+17.

В Жамбылской и Южно-Казахстанской областях также сохраняется ясная погода, +23+28. На территории Кызылординской области местами небольшие дожди, +17+22. В Алматинской области ясно, осадков не ожидается, +20+25; в районе Жаланашколя усиление ветра 18-23 м/с.

В Мангистауской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областях днем осадков не ожидается, +15+20, +15+20 и +10+15 соответственно; в Мангистауской области местами туман. На территории Атырауской области местами небольшие дожди, +13+18.

В ближайшие сутки ожидается увеличение притока воды в Шардаринское вдхр. в связи с увеличением сбросов из Кайраккумского вдхр.; на р. Сырдария в пределах Южно-Казахстанской и Кызылординской областей продолжатся подъемы уровней воды за счет повышенных сбросов из Шардаринского водохранилища. На отдельных реках юга, юго-востока и востока республики будут наблюдаться колебания водности.