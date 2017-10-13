Россия перебросила в Казахстан авиацию в рамках учения ОДКБ «Нерушимое братство-2017»

Алматы. 13 октября. КазТАГ – Российские военнослужащие прибыли в Казахстан в рамках учения ОДКБ «Нерушимое братство-2017», сообщается на сайте минобороны РФ.

«Военнослужащие горной мотострелковой бригады центрального военного округа (ЦВО), дислоцированной в Республике Тыва, прибыли в Казахстан для участия в международном учении миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство-2017», — говорится в сообщении.

От российской стороны в учении принимает участие около 400 военнослужащих и задействовано 80 единиц техники, в том числе звено транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ и пара штурмовиков Су-25.

Как отмечается, основными целями учений является укрепление взаимопонимания и сотрудничества между миротворческими контингентами государств-членов ОДКБ, повышение навыков командиров и штабов всех степеней в работе по подготовке миротворческой операции и управлению силами и средствами при выполнении миротворческих задач.

Как сообщалось ранее, учение, в котором принимают участие подразделения вооруженных сил Армении, Белоруссии, России, Казахстана, Киргизии и Таджикистана, пройдет с 16 по 20 октября на полигонах Илийский и Шошкалы на юго-востоке Казахстана.