Казахстан входит в зону ответственности Центрального командования США

В этой связи появляется множество вопросов. И они остаются без ответа. Эту щекотливую тему обходят стороной как казахстанские, так и российские политики

Издание Hi-tech Beacon опубликовало статью под названием «USA military halts some exercises with Gulf countries over Qatar diplomatic crisis» — «Американские военные останавливают некоторые учения, проводимые совместно со странами Персидского залива, из-за связанного с Катаром дипломатического кризиса».

В ней говорится так: «Центральное командование США отвечает за 20 стран на Ближнем Востоке и в Южной и Центральной Азии — от Египта до Казахстана».

Сразу же возникает вопрос: почему это наша страна, являющаяся, наряду с Белоруссией, ближайшим военно-политическим союзником Российской Федерации и состоящая членом в ОБКБ (Организации Договора о коллективной безопасности) и ШОС (Шанхайской организации сотрудничества), должна официально рассматриваться как территория, входящая в зону ответственности американских военных?! Казахстан никогда не был завоеван Америкой и не состоит с ней в военном союзе, так что же тогда кроется за такой официальной формулировкой?

При создании Центрального командования или СЕНТКОМа (региональной структуры вооруженных сил) США 1 января 1983 года в оперативную зону его ответственности были включены территории 19 стран Ближнего и Среднего Востока, а также Северной и Восточной Африки. В том числе из числа географически близких к нам государств — Афганистан, Пакистан и Иран.

Что же подразумевает ответственность Центрального командования США за Центральную Азию, в том числе за Казахстан? Об этом в докладе главы СЕНТКОМа, генерала Джозефа Л., с которым он выступал в марте нынешнего года перед сенатским комитетом по вооруженным силам, сказано так: «Мы разделяем с нашими партнерами из CASA (Центральной Азии и Южной Азии) две основные проблемы, связанные с задачей сохранения стабильности и безопасности в регионе: 1) постоянные заботы в отношении долгосрочной стабильности и жизнеспособности Афганистана; и 2) угроза, связанная с возвращением иностранных боевиков».

Тут американскими военными, прежде всего, имеются в виду опасения, связанные с возможностью активизации деятельности ИГИЛ в нашем регионе. А вот российские коллеги их самих обвиняют как пособников боевиков Исламского Государства. Причем такие обвинения высокими военными чинами Российской Федерации озвучиваются официально. Так, буквально на днях представитель министерства обороны РФ, генерал Игорь Конашенков заявил следующее: «Мы не раз обращали внимание, что основным препятствием для завершения разгрома ИГИЛ в Сирии является не боеспособность террористов, а поддержка и заигрывание с ними американских коллег». А какая есть гарантия тому, что американские военные не станут вести себя аналогичным образом в Центральной Азии, в частности в Казахстане?!

В том докладе глава СЕНТКОМа еще ставит своей структуре задачу по противостоянию давлению со стороны России, Китая и Ирана, имеющего целью ограничение американского влияния в регионе. При рассмотрении такой информации следует не забывать о том, что Центральное командование – это не политическая или дипломатическая, а военная структура. Соответственно, и средства осуществления задач у него совершенно иные. Как, скажем, американская военная задача, касающаяся роли России в Казахстане, ввяжется с членством нашей страны в ОДКБ под руководством Российской Федерации?!

А еще обращает на себя внимание следующий пассаж из доклада генерала Джозефа Л.Вотела: «Американо-казахстанские отношения — это наши самые продвинутые военные связи в Центральной Азии».

Ну, а как же все это нравится россиянам?! С Москвой Астана строит отношения на основе таких базовых документов, как Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 25 мая 1992 года; Декларация о вечной дружбе и союзничестве, ориентированном в XXI столетие, от 6 июля 1998 года; Договор о коллективной безопасности (ОДКБ). Но это – по идее. Ну, что же на деле происходит? На такой вопрос ответа нет. Эту щекотливую тему обходят стороной как казахстанские, так и российские политики. Остается только строит догадки. А они безрадостные.

