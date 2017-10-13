Правительство РК не предоставляет инвалидам войны в Афганистане положенные по закону жилищные льготы

Алматы. 13 октября. КазТАГ — Правительство Республики Казахстан не выполняет норму закона о предоставлении жилищных льгот инвалидам войны в Афганистане, утверждает председатель республиканского общества инвалидов войны в Афганистане Сергей Махашев.

«В законе №2247 (указ президента РК, имеющий силу закона «О льготах и социальной защите участников, инвалидов ВОВ и лиц, приравненных к ним» — КазТАГ) есть норма о предоставлении ветеранам войны для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) ссуды под 5% годовых, на 30 лет без первоначального накопления. Но нет постановления правительства, которое определяет порядок применения этой нормы», — заявил С. Махашев в ходе V съезда ассоциации организаций ветеранов войны в Афганистане «Ветераны Казахстана» в пятницу.

По словам С. Махашева, это является прямым саботажем.

«Мы об этом со всех трибун говорим: законодательная власть закон еще в 1995 году приняла, а исполнительная в лице правительства отказывается его исполнять», — подчеркнул председатель.

В связи с этим он обратился с просьбой к руководителю ассоциации «Ветераны Казахстана», мажилисмену Бахытбеку Смагулу сделать депутатский запрос в правительство «почему в течение 22 лет с момента принятия вышеуказанной нормы закона не принято соответствующее постановление правительства».

Также С. Макашев выступил с инициативой существенного повышения пособия инвалидам войны в Афганистане. Сегодня, по его словам, инвалид I группы, бывший на войне солдатом, получает Т51 тыс. в месяц, бывший офицером – Т67 тыс.

«Во-первых, надо устранить это разделение. Во-вторых, подойти к определению госсоцпособия инвалидам войны просто исходя из прожиточного минимума (ПМ). Для инвалидов I группы установить госсоцпособие в размере 10 ПМ, II группы — 8 ПМ, III группы – 6 ПМ. Тогда инвалид не будет чувствовать себя обделенным, сможет позволить себе лечиться», — полагает руководитель инвалидной организации.

Эти предложения были включены в резолюцию съезда.

Прожиточный минимум для исчисления размеров базовых социальных выплат = Т24 459.