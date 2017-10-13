Казахстан исключил Литву из проекта «Шелковый путь»

Алматы. 13 октября. КазТАГ – Казахстан выбрал в качестве оператора от балтийских стран в реализации северного маршрута «Экономического пояса Шелкового пути» Латвию, а не Литву, сообщает RuBaltic.ru.

«О решении сотрудничать именно с Латвией, а не с Литвой, было объявлено в ходе встречи в Риге президента прибалтийской республики Раймонда Вейониса с первым заместителем премьер-министра РК Аскаром Маминым», — говорится в сообщении в пятницу.

Как отмечается, А. Мамин также описал ближайшую перспективу выбранной в Балтийском регионе в качестве центра логистики и дистрибуции Латвии: к 2020 году объем контейнерных грузоперевозок «Казахстан темир жолы» (КТЖ) через латвийскую инфраструктуру может составить 4,5 млн тонн с перспективой наращивания потоков.

Также сообщается, что теперь новый контейнерный трансконтинентальный маршрут из Китая будет проходить через Казахстан, Россию и Латвию с конечным пунктом назначения в Рижском порту, а далее морским сообщением в Европу (в порт Роттердама). Это означает, что роль связующего звена между Европой и Азией достается Рижскому свободному порту, который станет региональным логистическим хабом.

Между тем в рамках подписанного в конце 2016 года меморандума о сотрудничестве между дочерним предприятием КТЖ — АО «KTZ-Eхpress» — и литовской компанией V.Paulis & Associates Real Estate уже было создано совместное предприятие по перевозке контейнерных грузов.

«Решение Казахстана стало полной неожиданностью для литовских властей, которые с 2015 года активно вели переговоры с KTZ-Eхpress», — утверждает автор статьи.