Комиссия по экономическим вопросам стран СНГ обсудит в Москве согласованную тарифную политику на ж/д транспорте

Алматы. 13 октября. КазТАГ — 18 октября в Москве пройдет заседание комиссии по экономическим вопросам при экономическом совете Содружества независимых государств (СНГ), сообщает пресс-служба исполнительного комитета СНГ.

Как указывается в сообщении, опубликованном на сайте исполкома СНГ, члены комиссии обсудят выполнение решения совета глав правительств СНГ о концепции установления согласованной тарифной политики на железнодорожном транспорте государств – участников СНГ от 18 октября 1996 года и о тарифной политике железных дорог государств – участников СНГ на 2017 фрахтовый год.

Также на повестке дня будет рассмотрен проект протокола о внесении изменений в соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах от 15 апреля 1994 года, уделено внимание согласованию проекта новой редакции соглашения о сотрудничестве в области ветеринарии от 12 марта 1993 года, подготовке предложений по перечню и источникам формирования статистических показателей, используемых при оценке параметров стратегии экономического развития СНГ на период до 2020 года.

Кроме того, комиссия обсудит реализацию комплекса мер по развитию и стимулированию использования природного газа в качестве моторного топлива для транспортных средств государств – участников СНГ на период до 2020 года, а также деятельность совета по промышленной политике государств – участников СНГ в 2013–2016 годах, межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности в 2010–2016 годах, консультативного совета по поддержке и развитию малого предпринимательства в государствах – участниках СНГ и деятельность межправительственного совета по разведке, использованию и охране недр в 2014–2016 годах.

Помимо этого на повестке дня будет поднята тема реализации перспективного плана совместных работ по разведке, использованию и охране недр государств – участников СНГ на 2016–2020 годы, а также рассмотрено выполнение решения комиссии по экономическим вопросам при экономическом совете СНГ от 20 июня 2017 года о проекте порядка разработки и финансирования межгосударственных инновационных проектов и мероприятий в рамках межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2020 года.

Вместе с тем участники заседания обсудят выполнение в 2016 году плана мероприятий по реализации основных направлений дальнейшего развития медико-социальной помощи и повышения качества жизни ветеранов войн – участников локальных конфликтов и членов их семей в государствах – участниках СНГ на период до 2020 года.

Как отмечается, также будет уделено внимание проекту сметы доходов и расходов по внебюджетным средствам межгосударственного статистического комитета СНГ на 2018 год и внесению изменений в решения совета глав правительств СНГ, касающиеся вопросов формирования и исполнения единого бюджета органов СНГ

В заключение участники встречи наметят темы предстоящего 76-го заседания экономического совета СНГ.