В Алматы задержан мужчина, разыскиваемый по подозрению в совершении 50 эпизодов преступлений

Алматы. 13 октября. КазТАГ – В Алматы оперативниками криминальной полиции УВД Бостандыкского района был задержан мужчина, совершивший ряд уголовных правонарушений на территории города, сообщает пресс-служба городского ДВД.

«Подозреваемый 34-летний уроженец Алматинской области, числился в розыске с прошлого года. Ему вменяются многоэпизодные мошенничества, разбойное нападение и совершение наезда со смертельным исходом. Ранее он уже был судим по факту мошенничества. По городу Алматы у нас уже имеются не меньше 50 эпизодов», — сказал начальник управления криминальной полиции ДВД города Алматы Жанболат Зиадин.

По его словам, мошенник знакомился с молодыми девушками, ухаживал, входил в доверие, и когда понимал, что спутница безоговорочно верит ему, на очередном свидании разыгрывал сцену важного звонка, просил дать ключи от автомобиля, чтобы срочно куда-то съездить. Брал машину девушки и уезжал навсегда.

Кроме того, в полиции сообщили, что фигурант также подозревается в разбойном нападении на гражданина Турции, в результате чего он завладел деньгами в сумме $5 тыс.

Также в мае этого года на автомашине марки Lexus на ул. Каблукова он насмерть сбил 19-летнюю девушку и скрылся с места преступления.

«Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания ДВД. Свою вину по инкриминируемым преступлениям он полностью признал», — отметили в полиции.