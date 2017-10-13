«Это все вранье» – пять важных цитат Назарбаева в Сочи». «Призрак сепаратизма: угрожает ли кто-то целостности Казахстана?». «Очевидный рост национализма в форме лингвонационализма». «На поверку возвращаться в село, к истокам, никто не хочет»

Сетевой Казахстан. 13 октября 2017г.

TENGRINEWS . KZ . ««Он статный, взгляд очень сильный» — армянский фотограф рассказал о снимке Назарбаева» — Личный фотограф главы Армении Сержа САРГСЯНА Давид АКОПЯН рассказал, как у него получилось сделать необычный снимок Президента Казахстана Нурсултана НАЗАРБАЕВА. В интервью Tengrinews.kz он сообщил, что кадр сделан в момент входа лидеров стран СНГ в зал, где должна была пройти встреча в расширенном формате. По словам Акопяна, он не пользовался фоторедакторами. Кадр был снят около 20.30 по времени Сочи.

KAZPRAVDA . KZ . «Интеграция должна быть практичной» — Нурсултан Назарбаев принял участие в заседаниях Совета глав государств СНГ и Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), прошедших вчера в Сочи. Встречи на высшем уровне в Сочи имели очень важное значение для обоих объединений – и СНГ, и ЕАЭС. Лидеры и представители в общей сложности десяти государств – Казахстана, Армении, Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана – не только обсудили текущие вопросы сотрудничества, но и приняли решения, имеющие стратегическое значение для развития интеграции и повышения эффективности межгосударственного взаимодействия.

SPUTNIKNEWS . KZ . «"Это все вранье" – пять важных цитат Назарбаева в Сочи» — "Казахстан будет самым надежным и близким партнером России", — заявил Назарбаев.

"Это все вранье", — заявил глава Казахстана журналистам, отвечая на вопрос, поддерживает ли он оппозиционного кандидата в президенты Кыргызстана Омурбека Бабанова.

CAMONITOR . COM . «Модернизация сознания: как не заблудиться в трех соснах?» — Самое важное и принципиальное заключается в другом: казахстанское общество подошло к осознанию того, что наша духовность кроется в нашей истории, в нашей культуре, если будет угодно, в глубинных пластах этнического самосознания. Вот откуда мы должны черпать силы и вдохновение. Никому не подражать, никого не копировать, а если и обращаться к чужому опыту, то очень критически и творчески, перерабатывая и адаптируя его применительно к нашим условиям.

«Призрак сепаратизма: угрожает ли кто-то целостности Казахстана?» — Шоттландия и Великобритания, Курдистан и Ирак, Каталония и Испания… Мир захлестнула волна сепаратизма. Досым САТПАЕВ — При этом сепаратизм имеет три разные формы, которые могут перетекать из одной в другую. Первая форма – это идейный, а также информационный «сепаратизм», способный внести раскол в общество. Вторая форма – это экономический «сепаратизм». Казахстан, согласно Конституции, является унитарным государством, что предполагает и наличие «унитарной экономики», в которой экономические возможности и успехи распределены равномерно по всей стране. Третья форма – это классический территориальный сепаратизм, который нередко вытекает из первой и второй формы. Он предполагает гипотетический риск возникновения в том или ином государстве самостоятельных автономных образований.

«Ермек Турсунов: «Сегодня в кино все меньше искусства…»» — Ермек ТУРСУНОВ – один из признанных киномастеров. Выхода его фильмов ждут, они вызывают неизменный интерес и жажду спора. Одни не могут сдержать восторгов от новизны его киноязыка, другие столь же яростно обвиняют его в эпатаже и неуместных новациях. Ясно лишь одно: это высокопрофессиональное кино, современное по форме, наполненное смыслами по содержанию и уходящее корнями в глубины жизни. Как живется-можется столь успешному кинодеятелю, из чего состоят его труды и дни?

AZATTYQ . ORG . «Натянутая граница» — Репортеры Азаттыка побывали на пограничном пункте пропуска «Кордай» на границе Казахстана с Кыргызстаном, откуда в последние два дня поступило множество сообщений о длинных очередях на пунктах пропуска. Видеозаписи о больших многочасовых очередях на границе Казахстана с Кыргызстаном, на которых люди жаловались на сложности с прохождением границы, начали появляться 10 октября. Некоторые предположили, что причиной усиления контроля на границе стала критика президента Кыргызстана Алмазбека АТАМБАЕВА в адрес президента Казахстана Нурсултана НАЗАРБАЕВА.

IA — CENTR . RU . «Серик Бейсембаев: Прямая бюрократическая логика применительно к социальным процессам не работает» — О том, можно ли «спустить сверху» готовую инструкцию по модернизации сознания и как на сегодняшнем этапе строятся отношения между казахстанским обществом и государством мы побеседовали с известным социологом, руководителем программы внутриполитических и социальных исследований Института мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента РК – Елбасы Сериком БЕЙСЕМБАЕВЫМ — Обезлюдивший аул, который некому поднимать – это еще и излюбленный мотив нашей творческой интеллигенции, которым очень часто спекулируют в песнях, в художественных произведениях. Однако на поверку возвращаться в село, к истокам, никто не хочет.

FORBES . KZ . «Почему «нефтяное проклятие» создает бензиновые кризисы» — Последний бензиновый кризис еще раз показал крайнюю неэффективность госкапитализма, построенного в стране. Увольнение вице министра энергетики и вице президента главной нефтяной госкомпании лишь указало на глубину проблемы, которую явно не собираются решать.

EXCLUSIVE . KZ . Дастан КАДЫРЖАНОВ — «Жители Казахстана должны выплатить казне 7 млрд. долларов» — Как сообщила недавно Генеральная прокуратура, сумма административных штрафов казахстанцев — 2 триллиона 378 миллиардов тенге. Из них 237 миллиардов тенге или около 700 миллионов долларов США – комиссия частных судоисполнителей. В этом — вся суть создания, лоббирования и поддержки системы частных судебных исполнителей. Только вдумайтесь — из портфеля эта система изымет у населения и бизнеса 10 автоматически положенных им процентов. Причём, работают они по простому алгоритму — особо не ищут, а просто арестовывают счета людей. Дескать сами придут и "заплотют".

365 INFO . KZ . Тулеген АСКАРОВ – «Два центра одного Казахстана: зачем путать инвесторов?» — Сложилась парадоксальная ситуация. В международном рейтинге GFCI от Казахстана теперь фигурируют два финансовых центра, вводя в заблуждение иностранных инвесторов. Неудивительно, что как раз при нынешнем руководстве Нацбанка позиции Алматы в рейтинге GFCI начали быстро ухудшаться. Спустя полгода после назначения г-на АКИШЕВА председателем центрального банка в отчете GFCI-19, опубликованном весной 2016 года, Алматы откатился на 26 позиций вниз — с 51-го места осенью 2015 года до 77-го. Рейтинг же южной столицы был снижен на 43 балла — с 640 до 597. Между тем, в регионе Восточной Европы и Центральной Азии южная столица Казахстана, по оценке рейтинга GFCI-20, Алматы был в лидирующем трио после Варшавы и Стамбула!

KAPITAL . KZ . «Bank RBK и Qazaq Banki не будут объединяться» — Bank RBK сообщает, что после проведения консультаций и анализа предполагаемой модели объединения с АО «Qazaq Banki» банками принято решение об отказе от совершения сделки по объединению.

MATRITCA . KZ . Азимбай ГАЛИ – «В Казахстане очевидный рост национализма в форме лингвонационализма» — В Казахстане существуют этническое большинство — казахская нация и этническое меньшинство – это не интегрированное меньшинство. Задача госорганов помочь новой социализации и интеграции последних в казахское общество. Нельзя забывать Казахстан -это унитарное государство, языковая политика должно быть интеграционистская и ассимиляционная, причем ассимиляция в западном понимании — демократический процесс отвергающий отчуждение и сегрегацию. Будущее казахской нации в Казахстане — создание политической нации на основе единого госязыка.

«Человек создал вещи, а цивилизация вещей поработила дух человека» — Какова судьба художественной литературы в новых условиях? О самом сокровенном – о слове, о роли книги и миссии писателя мы беседуем с Асланом ЖАКСЫЛЫКОВЫМ. Наш собеседник – известный писатель, переводчик — Ныне голос интеллигенции просто не слышен народу, по этой причине нет национального диалога. Для меня самоочевидно, что статус творческой интеллигенции должен быть вопреки всему каким-то образом восстановлен.

KURSIV . KZ . «Дополнительное образование может стать недоступным» — В Казахстане наметилась тенденция на увеличение стоимости занятий в музыкальных школах и спортивных секциях. Не исключено, что дополнительное образование станет недоступным для значительной части населения страны.

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