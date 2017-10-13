Война Миров. Россия наращивает продажу оружия

Заказчиками российских вооружений стали государства, которые в военно-технической сфере традиционно ориентируются на США

Оружие – товар специфический, одним из ракурсов которого однозначно выступает геополитика. Новинкой последнего времени стало то, что российские системы вооружений и военной техники (ВиВТ) стали заказывать государства, традиционно находящиеся в военно-техническом ареале США и НАТО. Вашингтон по этому поводу не скрывает своего раздражения и досады, ведь закупка вооружений, в том числе дорогостоящих, в первую очередь привязывает покупателя к продавцу, а не наоборот.

С момента распада СССР мировым безоговорочным лидером экспорта ВиВТ стали США. Вполне логично, если принять во внимание, что Вашингтон тратит на военные нужды столько же, сколько все остальные государства планеты вместе взятые. Однако Россия не упала ниже второго места в торговле оружием в прошлом и в настоящее время упрочивает свои позиции держателя «серебряной медали».

Война в Сирии стала своеобразной выставкой российских вооружений и боевой техники в условиях реального театра военных действий. Разумеется, появление самолетов, вертолетов, танков, огнеметов и ракетных систем из России в Сирии первоочередной задачей имеет не получение заказов для российского ВПК, но и этот аспект в общем списке не из последних.

После завершения Холодной войны сделки «купли-продажи» ВиВТ в глобальном масштабе существенно пошли вниз. Россия, например, отказалась от советской практики поставок оружия и боеприпасов безвозмездно, из геополитических соображений, как это делалось в адрес Анголы или Вьетнама. Все перешло на рыночные отношения. Вместе с тем, та же война в Сирии заставила Москву вернуться к советским схемам, ведь для отстаивания «горячего» интереса платежеспособность партнера (в данном случае режима Башара Асада) не является главным фактором при крупных поставках ВиВТ.

Возвращение Крыма под крыло Кремля и последовавшие затем события значительно подняли глобальный геополитический градус. К тому же имеются регионы, которые повышают конфликтность вполне самостоятельно, без сколько-нибудь серьезного российского участия (Корейский полуостров, Южно-Китайское море, Йемен, Персидский залив). В общем, по итогам 2015 года мировая легальная торговля ВиВТ достигла уровня Холодной войны. Попутно упала прозрачность оружейных сделок и увеличились масштабы нелегального оборота, ведь поставки тому же Исламскому государству невозможно осуществлять легально и со всеми положенными счетами-фактурами.

Отношение к клейму «сделано в России» сильно зависит от того, на каком товаре оно находится. Если это легковой автомобиль, то неизбежно возникают вопросы, а когда такое на автомате Калашникова – это уже синоним безупречности. Советское оружие, в изобилии развезенное по миру за годы существования «Империи зла», само по себе является рекламой российскому ВПК. Даже танк Т-34 с 85-мм орудием в 2014-15 годах принимал участие в боях на территории Йемена. Что уж говорить про автомат Калашникова?

Если в Африке на Россию традиционно приходится треть от всех поставок ВиВТ для этого континента, то заказы со стороны Турции и Саудовской Аравии стали тектоническим сдвигом. Анкара – это действующий член НАТО и прежде ее интерес к зенитным системам С-400 мог быть только из сферы общей любознательности. Правда, Греция первой среди стран-членов Североатлантического альянса протоптала дорожку за российскими зенитно-ракетными комплексами, поэтому Турция здесь не стала первопроходцем.

Покупка систем вроде С-400 является еще и политическим жестом. В данном случае со стороны Анкары подобный жест видится недоброжелательным по адресу Вашингтона. После того, как США стали оказывать серьезную и разнообразную поддержку курдам, американо-турецкие отношения вошли в их не лучшую фазу. Переговоры Москвы и Анкары по С-400 тоже протекали трудно, ибо турецкая сторона хотела знать секретов явно больше, чем положено покупателю. Потом правила игры уточнили и шероховатости были в основном сглажены. Секретариат НАТО тоже постарался смягчить политические вопросы, естественно возникшие после закупки Турцией оружия у страны, являющейся потенциальным противником для Североатлантического альянса.

Советский Союз в свое время стал первой страной, которая признала Саудовскую Аравию в качестве независимого государства. В октябре 2017 года король Саудовской Аравии впервые прибыл с государственным визитом в Москву. Фактически это признание новой роли России на Ближнем Востоке, которая достигнута в результате военных и политических успехов Кремля в Сирии.

Решать вопросы по Сирии без участия Москвы стало невозможно и Эр-Рияд подобный расклад признал. Чтобы отношения между Россией и Саудовской Аравией вышли на новый уровень, нужны серьезные шаги. Сначала была сделка между Москвой и Эр-Риядом по линии ОПЕК, позволившая двум странам получить порядка $40 млрд дополнительных доходов из-за стабилизации цен на нефть. Потом последовал визит короля Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда и наследника престола Мохаммада ибн Салман Аль Сауда в Кремль. Уже там были подписаны меморандумы о поставке вооружений примерно на $3,5 млрд. Здесь же саудовская сторона заявила о подключении к переговорному процессу в Астане тех группировок сирийской оппозиции, которые ориентируются на Эр-Рияд.

История с оружием для Саудовской Аравии лишний раз подчеркивает предельный прагматизм правящих элит современного мира. Сначала саудиты ставят подконтрольным группировкам задачи в Сирии. Затем их «пекут» российские огнеметы «Буратино», а потом Эр-Рияд закупает эти самые тяжелые огнеметные системы для своих вооруженных сил. Боевиков же отправляют в Астану для поиска компромисса, ибо когда силовое решение вопроса не получается – надо договариваться.

Нефть и газ являются той субстанцией, которая с одной стороны делает Россию и Саудовскую Аравию конкурентами на мировом рынке, а с другой резко сближает их интересы. Эта же ниточка в состоянии связать вместе Москву и злостных региональных соперников Эр-Рияд и Тегеран, поскольку на площадке «черного золота» все они объективно с одной стороны баррикад. США на современном этапе по нефти играют против Саудовской Аравии и России, пытаясь потеснить их везде, где это возможно.

Влияние Вашингтона на Ближнем Востоке, как абсолютное, так и относительное, уменьшается. Закупка ВиВТ у России со стороны Турции и Саудовской Аравии выступает частью и одновременно индикатором данного процесса. Белый дом и американские полуофициальные аналитические структуры подобные вещи серьезно бесят и они изливают свое недовольство в медийное пространство. Вместе с тем и американцы признают, что баланс на Ближнем Востоке изменился, следствием чего и стал визит саудовского короля в Москву.

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