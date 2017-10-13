Аренда жилья в Алматы подешевела на 3,4% — единственный регион в РК, где упали цены в этом году 13.10.2017 17:00 Жизнь 61 0 В целом по стране ситуация противоположная: аренда недвижимости продолжает дорожать четвертый месяц подряд. Инфографика comments powered by HyperComments Похожие материалы: Казахстанский рынок кредитного жилья в 2017 г. получит 15 тыс. квартир по Т140-180 за 1 кв.м В Казахстане планируют ввести 150 тыс. кв.м арендного жилья до конца года Шесть казахстанских банков подверглись хакерским атакам в этом году Казахстан планирует экспортировать в этом году не менее 9 млн тонн зерна Жамбылская область – главный регион-риск