Аренда жилья в Алматы подешевела на 3,4% — единственный регион в РК, где упали цены в этом году

Жизнь 61 0
В целом по стране ситуация противоположная: аренда недвижимости продолжает дорожать четвертый месяц подряд. Инфографика

аренда жилья

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