Британские власти винят Иран в кибератаке на парламент Великобритании

Алматы. 14 октября. КазТАГ – Великобритания считает Иран ответственным за хакерскую атаку на парламент Великобритании 24 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Daily Telegraph.

«В июне газета Times заявила, что нашла на русскоязычном сайте пароли от почты британских министров и парламентариев. Однако, по сведениям Daily Telegraph, разведка сделала вывод, что атака на электронные ящики парламентариев и чиновников исходила от Ирана», — говорится в сообщении в субботу.

Издание не располагает доказательствами и заключениями о мотивах данной акции, однако приводит мнение неких экспертов, которые полагают, что «корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС — КазТАГ) мог бы с помощью кибероружия саботировать иранскую ядерную сделку, так как хочет продолжения разработки Ираном ядерного оружия».

По сведениям телеканала Sky News, злоумышленники могли получить доступ к порядку 90 электронных ящиков парламентской сети Великобритании.

Сеть электронной почты британского парламента охватывает 9 тыс. пользователей. В их число входят не только члены кабинета министров, члены палаты общин и палаты лордов, но и сотрудники аппарата парламента и многочисленные чиновники.

14 июля 2015 года в Вене был согласован итоговый совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе. Он предусматривает отмену санкций, наложенных на Исламскую Республику в связи с ее ядерной программой Советом безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался не производить оружейный плутоний, в течение 15 лет иметь в распоряжении не более 300 кг обогащенного до 3,67% урана, переоборудовать ядерные объекты и использовать их исключительно в мирных целях. При этом оружейное эмбарго, введенное СБ ООН, будет сохранено в течение пяти лет, запрет на поставку в Иран технологий баллистических ракет — в течение восьми лет, а эксперты МАГАТЭ будут проводить мониторинг ядерных объектов в течение 25 лет.