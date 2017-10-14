Режим ЧС введен в Калифорнии из-за эпидемии гепатита А

Алматы. 14 октября. КазТАГ — Губернатор Калифорнии объявил на территории штата США режим чрезвычайной ситуации из-за эпидемии вируса гепатита А, пишет газета «Известия».

«Введение режима чрезвычайной ситуации позволит управлению здравоохранения Калифорнии закупать вакцину непосредственно у производителей и передавать ее в пострадавшие районы», — сообщается на сайте правительства штата.

Как сообщалось ранее, в американском штате Калифорния зафиксирована крупнейшая за последнее двадцатилетие эпидемия гепатита А, больше всего случаев заражения вирусом среди бездомных и наркоманов.

Согласно официальным сообщениям минздрава штата, в городах Сан-Диего, Санта-Круз и Лос-Анджелес с ноября 2016 года зарегистрировано более 560 случаев гепатита А,17 из которых являются смертельными.