Экс-главу КНБ Дутбаева подозревают в хищении

Алматы. 14 октября. КазТАГ – Динара Жаркеева . Экс-главу КНБ Нартая Дутбаева подозревают в хищении вверенного чужого имущества, сообщили в КНБ РК.

«В производстве следственного департамента КНБ находится уголовное дело №170000041000014 в отношении Дутбаева Нартая Нуртаевича, Дутбаева Рустембека Нуртаевича и Калкабаева Орынбасара Шайбековича по фактам присвоения и растраты, то есть хищения вверенного чужого имущества ЗАО «Республиканский центр «Казимпэкс» КНБ, легализации имущества, полученного преступным путем, а также злоупотребления властью и служебным положением», — говорится в сообщении в субботу.

Отмечается, что 27 сентября 2017 года деяния подозреваемых квалифицированы «Н. Дутбаева по ст.176 ч.3 п.п. «б», «г» УК (в редакции 1997 года), ст. 218 ч. 3 п.п. 1,3, ст. 450 ч. 2 УК, Р. Дутбаева по ст. 176 ч. 3 п.п. «б», «г» УК (в редакции 1997 года), ст. 218 ч. 3 п. 3 УК, О. Калкабаева о ст. 176 ч. 3 п.п. «б», «г» УК ( редакции 1997 года), ст. 218 ч. 3 п.п. 1, 3 УК».

28 сентября Есильским районным судом №2 г. Астаны в отношении подозреваемых Н. Дутбаева, Р. Дутбаева и О. Калкабаева санкционирована мера пресечения содержание под стражей.

10 октября по указанному делу объявлено об окончании производства следственных действий.

Напомним, экс-глава КНБ Казахстана Н. Дутбаев был задержан 26 декабря 2016 года.

24 августа 2017 года по приговору военного суда Акмолинского гарнизона Н. Дутбаев был признан виновным в разглашении государственных секретов в соответствии со ст.172 УК РК, превышении служебных полномочий (ст. 451 УК РК) и ему было назначено наказание 7,5 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Также его лишили воинского звания «генерал-лейтенант» и государственной награды.

Н.Дутбаев был главой КНБ с 2001 по 2006 год.