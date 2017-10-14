Алматы. 14 октября. КазТАГ – Гражданка Казахстана скончалась на кыргызско-казахской границы после пятичасового стояния в очереди на КПП «Ак-Тилек», сообщает КирТАГ.

Трагедия произошло вчера, 13 октября на КПП «Ак-Тилек». Альбине Шагимовой было 70 лет. И как сообщил ее супруг, они направлялись на своей машине из Казахстана в Кыргызстан на похороны.

«Супруг погибшей рассказал, что на границе они простояли в очереди почти пять часов. По предварительным данным, скорее всего у нее случился гипертонический криз. Возможно, поднялось давление», — сообщила руководитель группы семейных врачей г. Токмок Айгуль Сыдыкова.

Как уже сообщалось, ситуация на кыргызско-казахской границе остается напряженной с 10 октября, когда казахстанская сторона ужесточила пропуск лиц и транспорта в рамках плановых мероприятий. Кыргызская сторона усилила режим несения службы в связи с выборами в КР.

МЧС КР установило на границе палатки с горячим питанием, на местах дежурят врачи.

Накануне премьер-министр КР Сапар Исаков посетил контрольно-пропускные пункты «Ак-Тилек автодорожный» и «Акжол автодорожный» и констатировал, что ситуация остается тяжелой.

«В связи с усилением режима на контрольно-пропускных пунктах с казахской стороны, в первую очередь, страдают простые граждане Кыргызстана, Казахстана и третьих стран. Мы прилагаем все усилия для скорейшего решения вопроса», — подчеркнул Сапар Исаков.

Премьер-министр поручил создать оперативный штаб по смягчению последствий от ситуации на кыргызско-казахской границе под председательством вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева с привлечением всех соответствующих государственных органов.