Проект казахстанского изобретателя применят на промышленных предприятиях Германии

Астана. 14 октября. КазТАГ — Проект казахстанского изобретателя Александра Борисенко применят на промышленных предприятиях Германии, сообщается на сайте премьер-министра РК.

«Проект ученого А. Борисенко из Караганды, представленный на «ЭКПО-2017», заинтересовал иностранные компании, и сегодня его собираются применять на промышленных объектах Германии», — рассказал в пятницу председатель правления общественной палаты энергоэффективности и ресурсосбережения Елдос Абаканов.

Отмечается, что проект доктора химических наук А. Борисенко стал одним из победителей республиканского конкурса «Онлайн ЭКСПО-2017». Он разработал комплекс по утилизации твердых бытовых отходов методом сжигания без вредных выбросов в атмосферу с получением тепла и энергии. В перспективе инновация позволит отказаться от захоронения СО2.

Кроме того, становится возможным сжигать любые токсичные и опасные отходы, твердые бытовые отходы и стойкие органические загрязнители без образования диоксинов и других вредных выбросов. Проект был размещен в павильоне Казахстана на «ЭКСПО-2017».

«Сегодня А. Борисенко активно сотрудничает с немецкими компаниями и готовится к внедрению разработки в промышленных предприятиях Германии», — добавил Е. Абаканов.