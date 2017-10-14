В Карагандинской области планируют восстановить молочный завод, простаивающий почти 10 лет

Караганда. 14 октября. КазТАГ — В Жанааркинском районе Карагандинской области планируют восстановить молочный завод «Зергер-Агро», простаивающий почти 10 лет, сообщает пресс-служба акима региона.

Молочный завод сельскохозяйственного производственного кооператива «Зергер-Агро», занимающий общую площадь 740 кв. м, был основан в 2006 году. Здесь собирались перерабатывать молоко, для этого даже закупили в Болгарии специальное оборудование. Планировалось, что производственная мощность составит 10 тонн молока в смену. Однако с тех пор и до сегодняшнего дня комплекс простаивает из-за недостатка средств.

«Почему почти 10 лет завод стоит? Какие у него перспективы? Давайте запустим его на следующий год. Предприятие просто стоит долгое время, а жители села мне жаловались, что не могут продать молоко. Этот вопрос нужно решить, пусть он будет лично на вашем контроле» — поручил аким области Ерлан Кошанов своему заместителю Серику Шайдарову во время своей рабочей поездки в Жанааркинский район.

В свою очередь С. Шайдаров пояснил, что владельцы предприятия взяли через АО «Аграрная кредитная корпорация» в составе холдинга «КазАгро» кредит на Т62 млн 800 тыс.

«Им осталось вернуть еще около Т20 млн. До конца года они планируют погасить этот займ полностью. Перспективы есть. Создадим кооператив, желающие есть, все документы и расчеты подготовлены», — отметил С. Шайдаров.

Между тем сегодня в Жанааркинском районе производят около 45 тыс. тонн молока в год. Однако реализовать его на рынке проблематично. Лишь 10% от всего произведенного молока в районе покупает для дальнейшей переработки одно из крупных предприятий области. Если «Зергер-Агро» вновь начнет действовать, то это станет большим подспорьем для жителей села.