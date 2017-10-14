Казахстанский боксер Дычко одержал вторую победу на профессиональном ринге

Алматы. 14 октября. КазТАГ — Казахстанский боксер Иван Дычко одержал вторую победу на профессиональном ринге, передает корреспондент агентства.

Бой проходил в США. Казахстанец встречался с местным боксером Родригесом Кейджем. И. Дычко нокаутировал американца в третьем раунде.

Таким образом, казахстанский боксер одержал вторую победу в профессионалах. В своем дебютном поединке он оказался сильнее Эйбура Райта из США.

Отмечается, что ранее И. Дычко боксировал в любителях. При этом становился бронзовым призером Олимпийских игр (2012, 2016), трехкратным чемпионом мира (2011, 2013, 2015), чемпионом Азиатских игр в Инчхоне (2014).