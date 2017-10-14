Проект «ХОУП в Казахстане» награжден мировой премией за борьбу с туберкулезом в 2017 г.

Алматы. 14 октября. КазТАГ — Проект «ХОУП в Казахстане» награжден мировой премией «Всемирный день борьбы с туберкулезом-2017», сообщает пресс-служба проекта.

«На состоявшейся 10 октября в г. Гвадалахар (Мексика) всемирной конференции союза по здоровью легких партнерская организация «СТОП туберкулез» вручила престижную мировую премию «Всемирный день борьбы с туберкулезом-2017» проекту «ХОУП в Казахстане», — говорится в сообщении, распространенном в субботу.

Как отмечается, проект «ХОУП в Казахстане» получил награду за организацию серии мероприятий по проблемам профилактики, диагностики и лечения туберкулеза (ТБ) среди трудящихся — мигрантов, в том числе, за проведение международного медиа тура – тренинга с участием более 20 журналистов из стран Центральной Азии.

«С начала 2015 года в сотрудничестве с правительством Казахстана и по гранту глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, «ХОУП» осуществляет проект «Мероприятия по трансграничному контролю и лечению ТБ, МЛУ ТБ, ТБ/ВИЧ среди трудовых мигрантов в Казахстане». Основная цель проекта — устранение барьеров, ограничивающих доступ к диагностике и лечению туберкулеза, обеспечение доступа для трудящихся-мигрантов, создание эффективных механизмов (включая региональных) по трансграничному контролю и лечению ТБ», — отмечает руководитель проекта «ХОУП в Казахстане» Бахтияр Бабамурадов.

В деятельность, осуществляемую в рамках проекта, широко вовлечены государственные структуры, медицинские учреждения, медицинские работники, миграционная служба, неправительственные организации (НПО), аутрич-работники и волонтеры, национальные центры и другие заинтересованные организации и сообщества.

За время участия проекта «ХОУП» в Казахстане 60 поликлиник и 10 противотуберкулезных диспансеров начали работать с проектом и предоставлять услуги мигрантам. В 2017 году охвачено информированием мигрантов и обследованием на туберкулез, на 18 и 78 % соответственно больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Большая работа ведется по улучшению взаимодействий и заключению межстрановых соглашений по трансграничному контролю, профилактики и лечения туберкулеза среди трудовых мигрантов региона ЦА.