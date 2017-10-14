Откатом от госполитики по энергосбережению называют бизнесмены СКО отмену дифтарифов на электроэнергию по зонам суток

Петропавловск. 14 октября. КазТАГ — Откатом от государственной политики по энергосбережению называют бизнесмены Северо-Казахстанской области отмену дифференцированных тарифов на электроэнергию по зонам суток, передает корреспондент агентства.

«Отмена дифференцированных тарифов на электроэнергию по зонам суток, на наш взгляд, является откатом от государственной политики по энергосбережению и энергоэффективности», — заявил член совета по тарифам НПП «Атамекен», член регионального совета ПП СКО Александр Казанцев на встрече с уполномоченным по защите прав предпринимателей РК Болатом Палымбетовым в пятницу.

Возмущение предпринимателей вызвано тем, что в соответствии с законом РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам электроэнергетики» от 11 июля 2017 года № 89-VI исключена обязанность энергоснабжающих организаций в реализации (продаже) электрической энергии по тарифам, дифференцированным по зонам суток.

«Получается, что с применением этого закона, без объяснения причин отменили тарифы по зонам суток для всех категорий потребителей. Потребители потеряли право участвовать в энергосбережении, а также самостоятельно выбирать тариф», — отметил А. Казанцев.

Он напомнил, что обоснованием для ввода дифтарифов в 2011 году было стимулирование потребителей к экономному и рациональному использованию электроэнергии, способствование выравниванию суточных графиков электрических нагрузок.

Как пояснил бизнесмен, дифтарифы являются косвенным методом управления нагрузками. От выравнивания суточных графиков могут быть получены следующие положительные эффекты: уменьшение роста пиковых нагрузок, максимума активной мощности энергосистемы, уменьшение удельных расходов топлива на выработку электроэнергии на электростанциях и как следствие уменьшение вредных выбросов в атмосферу, экономия электроэнергии, снижение потерь электроэнергии в сетях, экономия средств потребителей. В ночное время нагрузки на энергосистему минимальные, и оборудование, вырабатывающее электроэнергию с наиболее высокой стоимостью, выводится из работы, себестоимость электроэнергии в это время минимальная. Потребители, выбирающие тарифы по зонам суток, обеспечивают реальное энергосбережение, экономят свои деньги, что особенно важно на фоне постоянного роста тарифов.

«24 сентября в беседе с журналистами вице-министр национальной экономики Серик Жумангарин рассказал, что по итогам анализа за 5 лет не выявлено положительного сдвига в энергопотреблении за счет дифтарифа. Экономия электроэнергии произошла на десятые доли процента, однако С. Жумагарин при этом не упомянул, что ночное потребление растет из года в год. Журналисты отметили и тот факт, что в Казахстане по ночам работали многие предприятия, их количество увеличивалось с каждым годом: хлебобулочные и кондитерские цеха, молочные заводы и колбасные цеха, теплицы, цеха по производству строительных материалов, организации торговли и досуга. Отмена тарифа по зонам суток скажется на стоимости их продукции и услуг», — отметил А. Казанцев.

Также он поднял вопрос причины отмены дифтарифы для физических лиц, среди которых число ночных пользователей растет из года в год.

«Поскольку среднеотпускной тариф в энергоснабжающих организациях был рассчитан на получение ими плановой прибыли, при низком ночном потреблении, когда планировались убытки, то фактически увеличилось потребление против плановых объемов в дневное и вечернее пиковое время. Это значит, что электроснабжающие организации работали со сверхприбылью, полученной по доходам от максимальных тарифов в дневное и вечернее время. Расчеты, сделанные по этим тарифам в СКО, показывают — чтобы получить убытки от применения этих тарифов в течение суток, нужно довести ночной объем потребления до 53% от суточного объема. Это нереально даже в далекой перспективе»,– уверен член регсовета.

Кроме того, А. Казанцев заявил, что «поэтому, сегодня нет оснований заявлять о том, что применение этих тарифов приводит к убыткам энергоснабжающих организаций».

«Когда мы перешли на дифтарифы, у нас ночью в некоторые месяцы получался ночной тариф Т11 за киловатт. Это очень выгодно. Сейчас, когда перешли на Т15, я буду платить на Т350-400 тысяч больше. Конечно, я эти деньги положу в цену, и население будет покупать продукцию по более высокой цене», — добавил генеральный директор ТОО «Молочный союз» Александр Кузлякин.

В свою очередь Б. Палымбетов согласился, что в этом вопросе нужен хороший анализ и рассказал, что палата этим сейчас занимается.