Землетрясение магнитудой 4,8 произошло на границе Казахстана и Китая

Алматы. 15 октября. КазТАГ – Землетрясение магнитудой 4,8 зарегистрировано в 314 км на северо-восток от г. Алматы на границе Казахстана и Китая, сообщили казахстанские сейсмологи.

«Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 15 октября в 05.03 Алматинского времени (14 октября в 23.03 по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 314 км на северо-восток от г. Алматы на границе Казахстана и Китая.

Как уточняется магнитуда землетрясения – 4,8.

Сведений об ощутимости нет.