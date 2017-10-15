Землетрясение магнитудой 4,8 произошло на границе Казахстана и Китая

Новости 104 0

Алматы. 15 октября. КазТАГ – Землетрясение магнитудой 4,8 зарегистрировано в 314 км на северо-восток от г. Алматы на границе Казахстана и Китая, сообщили казахстанские сейсмологи.

«Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 15 октября в 05.03  Алматинского времени (14 октября в 23.03 по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 314 км на северо-восток от г. Алматы на границе Казахстана и Китая. 

Как уточняется магнитуда землетрясения – 4,8.

Сведений об ощутимости нет.

comments powered by HyperComments

Похожие материалы:

  1. Землетрясение силой 4,6 балла зарегистрировано на территории Казахстана
  2. Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Каспийском море
  3. В Казахстане зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,5
  4. Землетрясение магнитудой 3,5 зарегистрировано в 76 км на восток от г. Алматы
  5. Землетрясение силой 3,8 балла произошло в Алматинской области

Новости партнеров

Загрузка...