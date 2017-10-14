Стокилограммовую авиабомбу обезвредили и уничтожили в России

Алматы. 14 октября. КазТАГ — Специалисты Амурского спасательного центра МЧС России в Приморье обезвредили и уничтожили стокилограммовую авиационную бомбу, найденную в районе станции Воздвиженка, сообщает ТАСС.

«Между ст. Воздвиженка и с. Степное Уссурийского района проводились работы по уничтожению найденной авиационной бомбы», — говорится в сообщении пресс-службы управления МЧС России по Приморскому краю в субботу.

Работы прошли в штатном режиме, и снаряд был успешно ликвидирован.

Отмечается, что место находки было оцеплено военнослужащими и полицейскими. Местные жители были предупреждены о планируемых работах.

По информации МЧС, ранее в этом месте располагался военный полигон.