Предназначенная для вывоза продукции АНПЗ ж/д станция запущена в Атырау

Атырау. 14 октября. КазТАГ – В Атырау запущена предназначенная для вывоза грузопотока из Атырауского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ) железнодорожная станция, сообщили в региональной службе коммуникаций Атырауской области.

«Сегодня в Атырау состоялся запуск железнодорожной станции «Промышленная» и объездного железнодорожного пути. Это позволит вывезти весь грузопоток из АНПЗ за пределы города», — говорится в сообщении.

Проект ТОО «РТИ-АНПЗ», реализован в рамках программы развития транспортной инфраструктуры и призван обеспечить максимальную эффективность АНПЗ.

«В свое время пропарка цистерн, налив и слив с цистерн производились в черте города. На сегодня благодаря данной станции эта процедура будет производиться в 8 км от городской черты, что позволит заметно снизить влияние АНПЗ на окружающую среду и улучшит состояние воздуха в городе», — сказал в субботу аким Атырауской области Нурлан Ногаев на открытии станции.

Кроме того, компания реконструировала действующую станцию «Тендык» с переустройством железнодорожных путей, строительством здания вокзала и инженерных коммуникаций, а также благоустройством территории.

Отмечается, что благодаря реализации проекта дополнительно создано 367 новых рабочих мест.

Как сообщалось ранее, вся производимая продукция Атырауского НПЗ будет отправляться по новой логистической схеме: АПНЗ — новая станция«Промышленная» — магистральная станция «Тендык» . До сегодняшнего дня завод осуществлял транспортировку всей линейки производимой продукции через станцию «Акжайык», расположенную в черте города. Железнодорожные составы с нефтепродуктами АНПЗ шли через жилые массивы города, создавая определенные неудобства для автотранспорта и жителей близлежащих домов.